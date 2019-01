Home » Auto Ce qu’il faut savoir sur les réparations de la carrosserie de votre véhicule Auto Ce qu’il faut savoir sur les réparations de la carrosserie de votre véhicule

Vous avez été impliqué dans un accident de la route ? Vous avez remarqué que votre véhicule présente des rayures ou que sa peinture est à présent ternie ? Il est impératif de réparer votre carrosserie dès lors qu’elle a subi divers dommages susceptibles d’entraîner de lourdes conséquences. Cette étape fait partie de l’entretien de votre véhicule et vous offre de nombreux avantages. D’une part, cela vous assure de garder une voiture en bon état de fonctionnement. D’autre part, vous serez garanti d’obtenir un bon prix de votre véhicule s’il est destiné à la revente.

Quel genre de dommages peut subir une voiture ?

Rayures, bosses, peinture écaillée, feux arrière brisés, ce sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec votre voiture. Capot enfoncé, pare-chocs ou portes déformés sont souvent le lot d’un accident de la route. Ces impacts indésirables réduisent le charme de votre véhicule et participent à sa décote. Une réparation de la carrosserie permettra de restaurer l’état de votre voiture.

Il est conseillé de remédier à ces divers dommages dès qu’ils ont été constatés au lieu d’attendre qu’ils s’accumulent. Cela évitera que l’indice de sécurité de votre véhicule en soit affecté et que vous receviez des sanctions. De plus, si les dégâts sont plus nombreux et importants, vous risquez d’augmenter les dépenses finales quand vous souhaiterez les réaliser.

Réparation de carrosserie : quels sont les facteurs de prix ?

Si vous souhaitez faire réparer votre véhicule d’occasion ou tout neuf, certaines informations sont à connaître pour ne pas trop dépenser. En fonction des dégâts que peut avoir subi votre voiture, vous pouvez être tenté de réaliser les réparations vous-même.

Toutefois, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Le choix du garage est important pour que les dépenses soient remboursées en partie ou en totalité par votre assurance. Demandez-lui un devis de carrosserie afin de vous préparer au montant à payer. Cela vous aidera aussi à faire des comparaisons pour choisir le meilleur carrossier.

Le prix de la réparation de votre véhicule peut être influencé par divers éléments. Il y a d’abord le coût du montage et du démontage de la voiture qui peut révéler des surprises au carrossier. Il est ainsi important de préciser le type de véhicule que vous possédez et les dommages qui devront être réparés dès la demande de devis. Le type d’intervention à effectuer est le critère de base qui va influencer grandement le montant de la prestation : redressage de la tôle, du débosselage, peinture, changement de pare-chocs, etc.

Si l’entretien nécessite de nouvelles pièces, le remplacement de certains éléments de la carrosserie ou l’application d’une nouvelle peinture, cela sera compté séparément dans votre devis. Les fournitures comme le mastic de carrosserie ou d’autres produits complémentaires seront aussi précisés dans le coût d’intervention. La TVA et le délai de réparation viennent ensuite s’ajouter à ces différents montants.

Pour réduire votre facture, vous pouvez demander au carrossier de vous proposer des articles d’occasion pour les pièces à remplacer. Une nouvelle loi en date de janvier 2017 met ces professionnels dans l’obligation de vous proposer certaines pièces d’occasions.

Les avantages d’un carrossier professionnel

Vous pouvez trouver un large choix de carrossiers professionnels dans toute la France. Ils vous permettront notamment d’être prêt à affronter la révision du véhicule, car ils sont capables d’effectuer toutes sortes de réparations. Mais, cela peut aussi vous offrir d’autres bénéfices.

D’une part, lorsque votre véhicule est pris en charge par un professionnel agréé après un accrochage ou un accident, votre assurance pourra prendre en charge le montant de cette dépense. Plusieurs ateliers de carrosserie en France sont certifiés par toutes les compagnies d’assurances automobiles. Faites de ce critère un élément à prendre en compte lors du choix de votre garage.

D’autre part, les professionnels vous proposent un large choix de qualité pour remettre en état votre voiture. Ils peuvent prendre en charge les formalités administratives concernant les réparations effectuées. Mais surtout, vous avez affaire à une seule personne concernant votre dossier. Les travaux de réparation sont également garantis pour une période allant de 6 mois à 2 ans, voire plus chez certains carrossiers.

Chez un professionnel, vous pourrez aussi bénéficier d’un véhicule de remplacement durant toute la durée de la réparation. Le choix est parfois très large, de la voiture d’entrée de gamme aux automobiles de marque selon vos besoins.

La grande disponibilité, l’accueil et les conseils gratuits pour entretenir vous-même votre véhicule sont des avantages du carrossier professionnel qu’il ne faut pas négliger.

Comment réduire vos dépenses en réparation de carrosserie ?

Avant de conduire votre voiture dans un garage quelconque pour des réparations, prenez le temps de faire votre choix. Évitez de piocher parmi les ateliers qui remplissent votre boîte aux lettres avec des flyers. Ces derniers ont souvent des lacunes (manque d’expérience ou de matériel, mauvaise réputation, etc.) qu’ils comblent avec des publicités.

Demandez à vos proches, parents, collègues de travail ou voisins l’adresse de leur garagiste spécialisé en carrosserie et demandez-leur s’ils ont été satisfaits de ses prestations. Contactez ensuite ces professionnels de la carrosserie pour demander un devis, afin de vous faire une idée du coût de la prestation. Un garage avec une réputation solide pourra être priorisé.

Vous pouvez également faire appel à un comparateur ou à un site spécialisé qui vous permettra d’obtenir plusieurs devis de professionnels à la fois. Avec ces différents tarifs, vous avez la possibilité de faire votre choix en fonction des prestations offertes et du tarif qui sera appliqué.

Les prix annoncés sur les devis sont souvent effectués sur la base de photos du véhicule et des dommages à réparer. Si le professionnel remarque que des travaux plus complexes devront être pris en charge ou que les dommages de votre véhicule sont plus importants que ce que vous pensiez, le devis sera sous réserve de démontage. Ce type de site vous permet ainsi de réduire les mauvaises surprises.

Avant de vous engager et de prendre un rendez-vous pour votre véhicule, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil sur les équipements et la propreté des locaux pour vous assurer du professionnalisme du carrossier.