Caleçons ou boxers, faites votre choix !

Si les femmes ont une multitude d’options pour fournir leur garde-robe, notamment en matière de sous-vêtements, les hommes ne sont pas en reste et peuvent opter pour des slips, des boxers ou des caleçons. Entre confort et esthétisme, comment choisir la pièce qui répondra à vos attentes ?

Le caleçon, la pièce réservée pour la maison

Le caleçon est sans aucun doute le sous-vêtement le plus confortable pour hommes, sans pour autant être le plus esthétique. S’il permet de se sentir à l’aise pour la nuit notamment, évitant de serrer vos parties intimes, il reste difficile de le porter sous un pantalon. Il nécessite, en effet, un minimum de préparation pour éviter qu’on ne le devine par la présence de plis.

Uni, à carreaux ou à motifs originaux, son choix dépendra des goûts et des couleurs de chacun !

Le boxer, le sous-vêtement des sportifs

Porté par la plupart des français, le boxer est un incontournable de la garde-robe masculine. Il assure ainsi un maintien que ne permet pas le caleçon, avec des lignes plus modernes que le slip.

Pièce idéale pour les sportifs aux tablettes de chocolat dessinées, le boxer l’est beaucoup moins pour ceux qui n’assument pas leurs rondeurs puisqu’il fait ressortir le ventre, les fesses et les cuisses. On le conseille donc aux hommes décomplexés ; si ce n’est pas le cas, préférez le caleçon, plus adapté aux morphologies fortes.

Le slip, de nouveau tendance

Dans l’esprit de la plupart des gens, qui dit slip, dit slip-kangourou ! Détrompez-vous, le slip revient sur le devant de la scène. Longtemps boudé par les hommes, le slip est de nouveau tendance, loin des modèles désuets, pour le plus grand bonheur des adeptes du vintage.

On vous conseille de ne pas adopter un modèle trop échancré, au risque de vous donner une allure trop féminine.

Il assure le maintien de votre intimité en toutes circonstances, notamment dans le cadre d’une pratique sportive. On le retrouve d’ailleurs dans les grands bassins depuis quelques années, dans les compétitions internationales de natation.

Toutes les fantaisies sont permises en matière de sous-vêtements masculins. S’il est important d’adapter votre vestiaire à votre morphologie et à votre journée, en bannissant les caleçons si vous comptez pratiquer un sport par exemple, le principal est que vous vous sentiez à l’aise dans les sous-vêtements que vous aurez choisis.