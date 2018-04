Home » Santé Cabinet médical et dentaire : confier son système informatique entre de bonnes mains Santé Cabinet médical et dentaire : confier son système informatique entre de bonnes mains

Un cabinet médical ou dentaire est composé d'experts de la santé or il faut bien d'autres compétences pour maîtriser les rouages d'un bon système informatique. Si le bon fonctionnement d'un cabinet médical ou dentaire passe par une bonne installation informatique et une solution de téléphonie adaptée, comment les gérer ?

Des besoins spécifiques

Certains services sont aujourd'hui totalement dématérialisés. Si cela peut présenter des avantages, c'est aussi synonyme de difficultés pour certains usagers. La dématérialisation conduit nécessairement à la déshumanisation or un cabinet médical ou dentaire a pour vocation de rassurer le patient et de créer une forme de proximité avec lui. Le premier contact est primordial pour instaurer un rapport de confiance or cela passe par un accueil chaleureux. C'est l'une des rasions pour lesquelles la plupart des cabinets dentaires ou médicaux ont conservé un standard traditionnel avec une ou plusieurs personnes en charge de prendre les appels. Il est évident que ce type de service exige une téléphonie adaptée et performante. De la même façon, le système informatique est extrêmement précieux. Il est la mémoire de l'ensemble du cabinet dentaire ou médical puisqu'il conserve les données de tous les patients.

Des solutions sur-mesure

Il est évident qu'un cabinet de professionnels de la santé a recours à des installations qui ne sont pas les mêmes que celles d'un particulier. Mais si le matériel est bien choisi et bien installé, personne n'est à l'abri d'une panne ou d'un problème réseau. C'est à ce moment-là qu'il est important d'être bien entouré et de savoir qui appeler. Si cela est valable dans toute la France, il faut être particulièrement vigilant à Paris où la fréquentation des cabinets est particulièrement importante. Un grain de sable dans les rouages est c'est toute une journée de rendez-vous qui peut être mise à mal ! Microinfoexpert a pensé à l'ensemble de ces spécificités propres à l'informatique dentaire à Paris pour proposer une offre complète de prestations. Évaluation des besoins, installation et maintenance, les professionnels de santé peuvent se concentrer les yeux fermés sur leur cœur de métier et laisser faire les experts pour le reste.