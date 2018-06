Home » Maison Bien choisir ses luminaires pour un cadre de vie agréable Maison Bien choisir ses luminaires pour un cadre de vie agréable

Éclairer sa maison de manière optimale et judicieuse est devenue indispensable au bien être et au confort de la famille. Selon les goûts de chacun, selon les pièces ou la superficie, selon l’éclairage naturel mais également selon l’ambiance que l’on souhaite avoir à un instant précis, le choix des luminaires sera primordial.

Multiplier les sources lumineuses dans la pièce de vie principale

Le salon, la salle à manger ou comme on aime l’appeler la pièce de vie principale est une pièce où l’on passe beaucoup de temps et où l’éclairage est essentiel. Que ce soit pour manger, lire, profiter d’un bon film ou recevoir des amis, les ambiances peuvent être multiples et les différentes sources d’éclairage doivent être modulables en fonction des activités et des heures de la journée. L’astuce est de multiplier les sources lumineuses, de tailles et de formes différentes et de les placer à des endroits stratégiques de la pièce. Une suspension, un lampadaire en bout de canapé, une lampe d’appoint sur le bord de la cheminée ou encore un éclairage provenant du sol vont créer ensemble une atmosphère esthétique et mettre en valeur les atouts de la pièce à vivre.

Trouver l’ampoule adaptée au luminaire

On a trop tendance à axer ses choix sur le côté esthétique des luminaires et délaisser les ampoules. A tort. Étant donné la large gamme d’ampoules mise à disposition des consommateurs, le choix d’une ampoule peut vite s’avérer complexe. Ampoule à filament, led ou encore ampoule vintage ou rétro selon l’ambiance que l’on désire, elle a toute son importance tant dans dans son usage au quotidien et la façon dont elle va être sollicitée que dans sa puissance, son esthétique ou l’économie d’énergie qu’elle va apporter.

Faire un compromis entre esthétique et fonctionnel

L’éclairage de votre demeure peut être esthétique selon les goûts et les envies de chacun des membres de la famille mais il ne faut pas perdre de vue qu’il doit surtout être fonctionnel et remplir la tâche première qui lui incombe – à savoir éclairer au mieux pour vous permettre d’effectuer vos activités dans les meilleures conditions. A chaque problématique sa solution : la lampe d’appoint à côté de l’ordinateur ou de la télévision pour ne pas vous abîmer les yeux inutilement, l’éclairage individuel dans la salle de bains pour se maquiller, les spots dans la cuisine au dessus du plan de travail, tant de situations différentes qui vous font comprendre qu’un éclairage intérieur doit être pensé en amont et réfléchi dans le but d’améliorer le confort visuel de chacun.