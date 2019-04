Home » Immobilier A la découverte des programmes neufs à Rennes Immobilier A la découverte des programmes neufs à Rennes

Les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des logements pour investir. Ils ne souhaitent pas les utiliser comme une habitation principale puisque l’objectif premier consiste à obtenir un certain bénéfice. L’investissement immobilier à Rennes, à Lyon, à Paris ou dans d’autres villes dynamiques pourrait être intéressant puisque plusieurs dispositifs sont compatibles. Vous pouvez par exemple opter pour la loi Pinel qui reste la méthode préférée des investisseurs pour gagner de l’argent, réduire les impôts… Dans cette commune, plusieurs programmes neufs sont possibles, il suffit de les comparer pour trouver la meilleure transaction.

Les critères pour peaufiner votre recherche

Du côté de Rennes, les programmes sont nombreux, il faut alors les départager grâce à quelques critères comme le type de bien et la tranche de prix. En effet, tous les investisseurs n’ont pas les mêmes moyens, il faut alors identifier les besoins afin de déterminer un budget. Cette ville est assez prisée et elle est compatible avec une loi de défiscalisation, cela explique donc l’engouement. Il ne faut alors pas tarder à signer les contrats, car vous pourriez perdre l’opportunité d’avoir un logement sympathique destiné à l’investissement locatif. Vous pouvez aussi trouver des programmes en fonction des étapes, car certains seront rapidement livrés alors que d’autres sont encore en travaux.

Trois programmes pour Rennes

Vous aurez l’occasion de trouver deux investissements intéressants du côté de Rennes à savoir Bianca et Agora qui sont encore en travaux. Il faudra alors patienter pour prendre possession de ces logements, il s’agit forcément d’un achat sur le long terme. Si vous souhaitez investir rapidement et rentabiliser votre dépense, vous pouvez opter pour Icone puisque la livraison est imminente. Il est conseillé de se renseigner très souvent concernant les disponibilités, car en fonction des constructions, certains logements peuvent rapidement être proposés à la vente.