Home » Famille 5 races de chien pour les grandes familles Famille 5 races de chien pour les grandes familles

Si vous êtes une famille nombreuse qui souhaite adopter un chien, votre choix de race ne doit pas se faire à la hâte. Déjà, vous devez choisir une race avec une bonne réputation qui pourra tenir compagnie tant aux adultes qu’aux enfants. Voici 5 races de chien pour les grandes familles.

Le Golden Retriever

Très populaire, ce compagnon à quatre pattes est privilégié par les familles nombreuses, car il est affectueux et dévoué envers les siens. Cette race de chien s’intègre facilement dans la plupart des foyers.

A lire en complément : Combien de temps dure un divorce après conciliation ?

Il est recommandé de le nourrir avec une croquette chien sans céréales pour lui assurer une bonne croissance et limiter les allergies. Cette alimentation animale apporte à votre Golden Retriever les nutriments essentiels à son bien-être et à sa vitalité. Elle contient plus de protéines d’origine animale, donc riche en acides aminés, elle est bien plus facile à digérer et permet un bon développement musculaire et maintient un poil soyeux et brillant.

Un Golden Retriever se reconnaît aussi par sa bonne humeur et sa vivacité. Avec les meilleures croquettes, reconnues pour leurs qualités nutritionnelles, il restera longtemps le compagnon de jeu pour vos enfants. Pour vous, les parents, cette race de chien est notamment la plus adaptée à la pratique sportive. Par ailleurs, un Golden Retriever est caractérisé par sa grande taille, qui fait de lui un bon gardien de la maison. Dévoué envers les siens, en cas de danger, il n’hésitera pas à secourir les membres de sa famille adoptive.

A voir aussi : 3 accessoires de loisirs pour occuper les enfants

Sachez que cette race de chien s’épanouit pleinement dans une maison avec jardin. Cependant, elle peut vivre sans problème en appartement, à condition que vous l’emmeniez faire une balade de temps en temps.

Le Labrador Retriever

Le Labrador Retriever est une race originaire du Canada. Il est caractérisé par son pelage court, généralement noir, jaune ou marron ; sa tête plutôt ronde ; son museau droit ; ses oreilles tombantes et son regard doux. À ne pas confondre avec son cousin, le Golden Retriever qui provient d’Angleterre, mais qui possède à peu près les mêmes caractéristiques.

Un Labrador est l’animal de compagnie idéal pour une grande famille de par son intelligence, sa docilité et son grand attachement envers son maître. C’est une race de chien de nature fidèle, calme, mais aussi joueur. Si par exemple vous avez un chat dans votre maison, sachez que le Labrador Retriever est à l’aise avec les autres animaux. Vous pouvez aussi recevoir sans problème des invités, car ce chien s’adapte facilement aux étrangers. Il est particulièrement réceptif au dressage.

Volontaire et obéissant, le Labrador est parfait pour un chien de sauvetage, de chasse et de travail. Certaines familles l’utilisent même pour accompagner une personne à mobilité réduite.

Le Braque Hongrois ou Vizsla

Le Braque Hongrois est facilement reconnaissable par sa tête au crâne peu bombé et large, sa truffe bien ouverte et son pelage fauve foncé. Cette race séduit de nombreux foyers par son caractère sociable et affectueux, que ce soit avec les siens ou les étrangers.

Plein d’énergie, le Vizsla s’épanouit pleinement dans une maison avec jardin. Pour se dépenser, il adore courir. Ce qui fait de cette race un partenaire idéal pour vos sorties à vélo ou en forêt. Toutefois, ce chien peut vivre parfaitement en appartement. Et pour combler ses besoins, sortez-le de temps en temps. Vous pouvez l’emmener lors de votre rituel footing tous les matins, ou bien faire des petites courses chez les commerçants à proximité de chez vous.

Le Beagle

Si vous recherchez un petit chien gracieux, avec une forte expression de force et d’énergie, pour rendre votre vie familiale plus chaleureuse, adoptez un Beagle. Cette race de chien vous séduira avec sa morphologie, aussi longue que haute, ses petits membres musclés, sa longue et grosse queue, ainsi que son pelage bicolore ou tricolore. Son museau est assez long et de forme arrondie. Quant à ses yeux, ceux-ci sont ronds et vifs, lui offrant un regard très captivant. La taille d’un Beagle est comprise entre 33 et 40 cm.

En tant que famille nombreuse, le Beagle est la race de chien qu’il vous faut, car elle a la réputation de bien s’entendre avec l’ensemble des membres du foyer, y compris les autres animaux. Vos enfants seront ravis de l’adopter puisque c’est un compagnon de jeu idéal. Si vous êtes une famille du genre à déménager souvent, ou qui aime passer des vacances loin de la maison, ce chien s’adapte parfaitement aux changements.

Le Buhund Norvégien

Vous souhaitez adopter un chien, non seulement adapté à une grande famille, mais aussi un parfait animal de garde ? Orientez votre choix vers le Buhund Norvégien. Vous le reconnaîtrez par son poil de couverture épais, dur, lisse et couché ; sa tête en forme de cône ; ses yeux ovales, foncés, avec des paupières noires.

Volontaire et doté d’une grande vigilance, le Buhund Norvégien s’avère une excellente race de chien de garde. Son ouïe fine et son odorat développé ne font qu’accentuer cette qualité. Ainsi, cet animal de compagnie a la capacité de détecter même les voleurs les plus discrets.

Par ailleurs, joueur et plein d’énergie, le Buhund Norvégien adore sortir et s’amuser. Surtout si vous habitez dans un appartement.

Peu importe la race de chien que vous choisirez d’adopter, sachez que l’animal aura besoin d’une alimentation de qualité, de soins et de beaucoup d’amour !