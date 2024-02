4 meilleures choses à faire à Théoule-sur-Mer

Situé au bord de la Méditerranée, au pied du massif de l’Estérel, Théoule-sur-Mer est un village pittoresque qui séduit par son charme et sa diversité. Que ce soit pour se relaxer, se cultiver ou se divertir, Théoule-sur-Mer offre de nombreuses possibilités d’activités. Voici quatre suggestions pour profiter pleinement de votre séjour.

Se baigner sur les plages de sable fin ou dans les criques de roches rouges

Théoule-sur-Mer dispose de splendides plages de sable fin, ombragées par des palmiers et des pins. Détendez-vous au soleil, rafraîchissez-vous dans une eau cristalline ou faites des sports nautiques. Si vous aimez un environnement plus naturel, découvrez les criques et les calanques de roches rouges, qui forment un contraste saisissant avec le bleu de la mer et du ciel.

Vous pourrez y faire de la plongée ou du snorkeling pour observer la vie marine. Si vous cherchez un hébergement de qualité, vous pourrez opter pour l’hôtel du Château de Théoule, qui vous offrira un cadre exceptionnel et un accès direct à la plage.

Visiter le Château de Théoule et son hôtel de luxe

Le Château de Théoule est un édifice historique qui remonte au XVIIème siècle. Il a été conçu à l’origine comme une fabrique de savon, puis transformé en demeure par la famille de Villeneuve, qui y a reçu de nombreux invités de marque. Le château est situé sur une colline qui surplombe la mer et offre une vue spectaculaire sur la côte.

Il abrite actuellement un hôtel de luxe, qui ouvrira ses portes en mars 2024. Vous avez la possibilité de loger dans l’une des 44 chambres et suites décorées avec goût et raffinement, afin de bénéficier des services haut de gamme. Vous pourrez voir le Château de Théoule et son hôtel de luxe lors d’une visite guidée, qui vous fera découvrir son histoire, son architecture et ses secrets.

Faire une balade en bateau ou une randonnée dans le massif de l’Estérel

Théoule-sur-Mer est le point de départ idéal pour explorer la beauté du littoral et du massif de l’Estérel, qui sont classés comme sites naturels protégés. Faites une balade en bateau, qui vous fera admirer les paysages côtiers, les falaises de porphyre, les grottes marines et les îles de Lérins. Aussi, faites une randonnée dans le massif de l’Estérel, qui offre de nombreux sentiers balisés, adaptés à tous les niveaux. Vous pourrez y observer la flore méditerranéenne, les rochers aux formes étranges, les lacs et les rivières.

Déguster la gastronomie locale et les vins de Provence

Ce village de charme est un lieu privilégié pour savourer la gastronomie locale et les vins de Provence. Régalez-vous avec les spécialités de la mer, comme la bouillabaisse, la soupe de poissons, les moules à la provençale ou les oursins. Aussi, goûtez aux plats typiques de la région, comme la ratatouille, la pissaladière, la socca ou la tapenade. Vous pourrez accompagner votre repas avec les vins de Provence, qui sont réputés pour leur fraîcheur, leur fruité et leur diversité. Dégustez notamment les rosés de Bandol, les blancs de Cassis ou les rouges de Bellet.