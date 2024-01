4 astuces pour réduire sa facture chauffage

Le chauffage est l'un des premiers pôles de dépense des foyers français. C'est pourquoi nous sommes nombreux à rechercher des solutions pour réduire notre facture énergétique. Si c'est aussi votre cas, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous allons faire le point sur les solutions qui vous permettront d'optimiser votre chauffage et d’en réduire les coûts.

Entretenir votre système de chauffage

La première chose à faire pour réduire les coûts liés au chauffage est de vérifier que le système dont vous êtes équipé est opérationnel. Pour cela, rien de mieux que de veiller à une maintenance régulière par un professionnel. Enfin, si l'installation se révèle vétuste, votre chauffagiste Garanka vous proposera des solutions pour remplacer votre pompe à chaleur. Si l'investissement est coûteux, les économies sur le long terme seront au rendez-vous. En plus, votre installateur est le plus à même de vous conseiller pour l'obtention de primes de l'état dans le cadre de cette rénovation.

Réduire sa consommation

Cela est évident, le fait de réduire votre consommation va forcément vous aider à réduire votre facture de chauffage. Mais comment faire ? Voici plusieurs idées à mettre en place pour vous aider dans cette réduction :

ne pas chauffer les pièces de la maison qui n'en ont pas besoin : il s'agit principalement du garage ou encore de la buanderie ;

baisser le thermostat d'un degré vous permettra une économie d'environ 7 % sur votre facture d'énergie : vous pouvez même baisser davantage dans les chambres que dans la pièce à vivre ;

calfeutrer les ouvertures : souvent la déperdition de chaleur passe par le bas des portes, n'hésitez pas à les équiper de chien de porte pour garder la chaleur à l'intérieur ;

ne pas éteindre les radiateurs quand on est absent : il vaut mieux baisser le thermostat plutôt qu'éteindre, car à votre retour, votre installation aura besoin de plus d'énergie pour réchauffer votre maison que si elle l'a maintenue à une température minimum.

Ce ne sont que quelques propositions, mais en les mettant en place, vous allez réduire de manière conséquente votre consommation.

Retarder la mise ne route de votre chauffage

En vous habillant plus chaudement lorsque vous êtes à la maison, vous pourrez retarder l'allumage de votre système de chauffage. Faites donc le plein de pulls, de grosses chaussettes et de plaids pour vos canapés et vous gagnerez quelques jours supplémentaires sans chauffage. Cette technique fonctionne aussi lorsqu'il s'agit de l'éteindre. En effet, quand les températures extérieures remontent, revêtir des vêtements plus chauds vous aidera à couper plus vite. Ainsi, vous pouvez économiser une bonne quinzaine de jours de chauffage à l'entrée et à la sortie de l'hiver.

Ventiler la maison

C'est sûrement le conseil le moins intuitif que l'on vous donne aujourd'hui, toutefois, ouvrir les fenêtres dix minutes par jour vous permettra de renouveler votre air et donc de rendre plus efficace votre système de chauffage. En effet, souvenez-vous qu'une pompe à chaleur récupère les calories présentes dans l'air pour fournir votre température idéale. En renouvelant une partie de cet air, vous lui permettez d'être plus performante puisque vous lui offrez de nouvelles calories à travailler.