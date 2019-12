Home » Actu 2020 : vers quels investissements se tourner ? Actu 2020 : vers quels investissements se tourner ?

L’instabilité des marchés financiers est un aspect qui peut faire peur lorsque vous ne savez plus où placer votre argent. Il s’agit donc d’une question fatidique et la plus récurrente pour tous les traders. Voilà que 2019 tend déjà à sa fin, il faut d’ores et déjà que vous tourniez votre regard vers 2020 afin de sélectionner les options qui offrent le meilleur des bénéfices. Mais, vers quels investissements vous devez vous tourner réellement en 2020 ? Éléments de réponses dans les lignes à suivre.

Misez sur la bourse

L'investissement vers lequel vous devez vous tourner en 2020 est la bourse. Lorsque vous placez en bourse, tout n'est pas rose, mais sachez que vous devez être prêt aux circonstances de perdre de l'argent. Autrement dit, c'est un marché destiné à un public d'initiés. En 2019, les très bons scores de la bourse sont nombreux. Car, c'est une année boursière épatante avec des performances de plus de 25 % sur les marchés américains tant qu'européens. De ce fait, vous ne devez pas hésiter à vous lancer pour l'année suivante.

Dès l’année prochaine, vous pouvez investir dans ces sociétés automobiles qui ont eu du succès cette année. En ce qui concerne Toyota, elle fait partie des marques qui ont fabriqué plus de véhicules. Toutefois, ces actions sont en chute libre et c’est le moment pour vous d’investir. Car, en 2020, ça pourrait grimper en raison des nouvelles gammes de véhicules qu’elle met sur le marché. En dehors de cela, il y a Véolia, ou encore Sarfan qui font partie intégrante de CAC 40. En outre, il y a des actions de la Société Générale que vous pouvez prendre. À noter que Véolia s’occupe des services de gestion de l’eau et de l’énergie avec un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de Sarfan dépasse déjà les 20 milliards d’euros et les équipements à usage militaire et autres qu’elle conçoit ne vous feront pas perdre votre investissement.

Tournez votre regard rétrospectif vers les crypto monnaies

Il y a 2 ans, la valeur des crypto monnaies telle que le Bitcoin et l’Ethereum ont connu une récession de 80 %. Ce qui a donc été la cause d’une véritable crainte sur le marché, mais sachez que depuis le moment, le cours de cet actif particulier a repris de manière passionnante. En d’autres termes, investir sur les crypto monnaies en 2020 est une excellente initiative et devient grandement prometteur. Car, de nos jours, le Bitcoin est une crypto monnaie robuste qui jouit d’une grande communauté de développeurs et d’une capitalisation importante. Aussi, il bénéficie de la plus grande médiatisation et du plus grand nombre de transactions.

En ce qui concerne l’Ethereum, il est un réseau blockchain incontournable qui a permis l’émergence à de nombreuses applications financières décentralisées, à de nouveaux types de marchés, etc. L’Ethereum est vu comme une technologie de base pour de nombreux projets et est considéré comme un poids important pour le fonctionnement de l’écosystème des cryptoactifs. Alors, pour cette année, vous devez aussi voir les crypto monnaies comme une des options les plus viables. La probabilité est forte qu’il y ait une croissance de la valeur du fait de plusieurs cryptos sur le marché.

De plus, sachez que l’investissement dans les crypto monnaies a créé des fortunes. Toutefois, il vous revient de rester sur vos gardes et ne commettez pas l’erreur de placer des sommes trop importantes sur les marchés.