Zoom sur le CBG

Le cannabis est utilisé depuis des temps immémoriaux pour traiter diverses affections. Dans les temps anciens, la plante était principalement utilisée pour soulager les maux de tête et soigner les plaies. Certaines personnes l’utilisaient également comme aphrodisiaque. Aujourd’hui, diverses découvertes scientifiques ont établi que la marijuana pouvait aider à traiter de nombreuses autres affections, notamment l’anxiété, l’insomnie et les maladies inflammatoires, pour n’en citer que quelques-unes.

Aujourd’hui, la plante de cannabis produit des centaines d’extraits pharmacologiquement utiles. Ces composés sont connus sous le nom de cannabinoïdes, et le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC) sont les plus populaires. Le CBD est le composé non psychoactif du cannabis le plus étudié. En revanche, le THC est l’extrait psychoactif le plus populaire de la plante. Ces produits peuvent être une huile cbd à prendre avant ou après manger.

Les autres substances

Mais si le cannabidiol et le tétrahydrocannabinol sont les extraits thérapeutiques les plus courants obtenus à partir du cannabis, ce ne sont pas les seules substances produites par la plante. Le cannabis possède plusieurs autres composés, dont le cannabinol (CBN), le cannabichromène (CBC), le cannabigérol (CBG), etc.

En savoir plus sur l’huile de CBG

Si vous êtes novice en matière de cannabis, il n’est pas rare que vous vous demandiez ce qu’est l’huile CBG avant un achat CBG . Eh bien, l’huile CBG est simplement l’huile extraite du cannabigérol. L’huile CBG est obtenue à partir du cannabigérol de la même manière que les autres huiles à base de cannabis sont extraites. Bien qu’il puisse y avoir des variations dans les procédures exactes suivies, le processus commence généralement par la décarboxylation du cannabigerol.

La décarboxylation est le processus d’activation de la matière première du cannabis en ses formes améliorées. Ce processus est également appelé décarburation. Il est important de noter que de nombreux cannabinoïdes contiennent un groupe carboxyle (-COOH). La décarburation élimine simplement la molécule carboxyle, un processus qui rend le composé plus puissant et produit du dioxyde de carbone comme sous-produit. Le cannabigérol existe à l’état naturel sous forme d’acide cannabigérolique (CBGA).

La décarboxylation des cannabinoïdes se produit généralement de manière naturelle au cours du cycle de vie d’une plante de cannabis. Cependant, le processus peut également être induit par le chauffage, comme c’est le cas lors de l’extraction de l’huile CBG.

Après la décarboxylation, les produits bruts du cannabis subissent une winterisation. Ce processus consiste à dissoudre le matériel végétal dans de l’éthanol, puis à placer le mélange dans un congélateur. Il est ainsi facile de séparer l’huile de CBG des autres huiles de cannabis en fonction de ses points de fusion et de précipitation.