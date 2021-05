Home » Loisirs Un extracteur professionnel pour préparer de délicieux jus de fruits et de légumes Loisirs Un extracteur professionnel pour préparer de délicieux jus de fruits et de légumes

Les particuliers ne sont pas les seuls à acheter des extracteurs de jus puisque les professionnels doivent aussi répondre à tous les besoins des clients. Ces derniers sont parfois exigeants, il faut donc des jus sans les pulpes ou encore des grumeaux. Avec un presse-agrumes, vous êtes quelque peu limité puisqu’il n’est pas possible d’avoir des jus de légumes. C’est pour cette raison que l’extracteur de jus professionnel est indispensable et vous ne pourrez plus jamais vous en passer.

Comment utiliser un tel extracteur de jus ?

Le presse-agrumes porte assez bien son nom puisque vous devez presser les citrons ou encore les oranges sur une partie prévue à cet effet afin d’avoir tout le jus. Malheureusement, il y a souvent des pertes importantes et vous avez donc un véritable gaspillage. Si les particuliers n’aiment pas cela, les professionnels ne peuvent pas se permettre de gâcher la marchandise au vu de la rentabilité espérée.

Un extracteur de jus possède une cheminée, elle permet d’introduire les légumes ou les fruits.

Certains doivent être épluchés notamment lorsque la peau ne peut pas être mangée, c’est le cas des oranges et des citrons.

Vous utilisez un petit objet pour pousser les aliments dans la cheminée et l’extracteur s’occupe de séparer le jus ainsi que la pulpe.

Vous n’avez pas de résidus et vous pourrez alors boire un jus de légumes ou de fruits de très grande qualité. Généralement, l’extracteur de jus peut être confondu avec une centrifugeuse dont la puissance n’est clairement pas la même. Dans tous les cas, n’hésitez pas à chercher des recettes sur Internet puisque certains ingrédients peuvent être mélangés sans aucune difficulté. En effet, les agrumes seront idéaux avec certains légumes par exemple. Toute la famille pourra faire le plein de vitamines et de minéraux, votre santé sera alors boostée. Que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, sachez que le choix est véritablement important.

Une idée intéressante pour préparer une délicieuse boisson

Vous avez donc pu acheter votre extracteur et vous êtes à la recherche de la meilleure recette. Prenez par exemple quelques framboises, des mangues ainsi que des citrons. Vous épluchez ces derniers ainsi que les mangues et vous insérez l’ensemble dans la cheminée de votre extracteur. Cette recette est parfaite si vous aimez les fruits rouges, vous pourrez alors varier les plaisirs avec les mûres ou encore les myrtilles. D’autres recettes sont à envisager avec, uniquement, des légumes verts. Ces boissons sont souvent bénéfiques au cours du repas.

