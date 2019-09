Home » Maison Trois idées pour organiser une bonne dégustation de café Maison Trois idées pour organiser une bonne dégustation de café

Nous connaissons tous les soirées de dégustation de vins et de fromage. Elles nous ont permis de passer d’excellents moments entre amis cet hiver. En revanche, ce qui est moins répandu, ce sont les brunch consacrés à la dégustation de café. Prennez un dimanche matin et invitez vos amis à partager une expérience tout à fait nouvelle. Pour cela, voici quelques idées très inspirantes.

Déguster différents types de cafés

Pour commencer, voici le type de dégustation le plus répandu. Rendez-vous chez un toréfacteur près de chez vous ou sur Internet sur le site web des cafés Pfaff. Vous pourrez commencer par proposer de gouter plusieurs types de grains. Variez les origines, les mélanges ou achetez du café vert à torréfier vous même. Vous avez des possibilités infinies de présenter les choses et n’oubliez pas d’accompagner le tout de délicieux chocolats.

Essayez différentes méthodes

Pour les connaisseurs qui souhaitent découvrir de nouvelles saveurs dans le café, il est temps de vous ouvrir l’esprit aux différentes manières de préparer le café dans le monde. Il existe beaucoup de techniques différentes. Essayez-en plusieurs avec le même café et vous serez très étonné de voir que le gout change en fonction des techniques de préparation. C’est le moment d’essayer les cafetières à piston, à dépression ou bien encore l’extraction à froid par exemple. C’est une nouvelle expérience à tenter entre amateurs.

Variez les recettes

C’est la manière la plus gourmande de déguster le café. Aujourd’hui, sur Internet, on trouve de plus en plus de recettes à réaliser avec du café. Si vous avez une machine assez puissante pour préparer du lait mousseux, vous pouvez vous entrainer à faire des lattés. Il faut commencer par verser le lait, attendre que la mousse remonte et forme deux couches distinctes. En versant le café par dessus, il ira directement former une couche intermédiaire. Mais il existe beaucoup d’autres recettes très amusantes à réaliser et à accomagner de patisseries fines.