Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a effectué des visites officielles aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, au Qatar, en Russie et au Kazakhstan en moins de deux mois, démontrant au monde entier l'habileté d'un homme politique qui entretient des relations amicales avec différents pays du monde en cette période d'incertitude géopolitique mondiale.

Une telle politique étrangère de l'Ouzbékistan est devenue possible après l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev à la fin de l'année 2016. Le président ouzbek Mirziyoyev a lancé un programme de réformes ambitieux et de grande envergure, tant dans le périmètre intérieur de l'Ouzbékistan qu'en matière de politique étrangère, ce qui a accru le rôle du plus grand pays d'Asie centrale sur la scène économique et politique mondiale.

A lire en complément : Comment favoriser une sexualité épanouie dans un couple ?

La politique d'ouverture de Shavkat Mirziyoyev

Bien entendu, Islam Karimov, qui a dirigé l'Ouzbékistan de 1989 jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev, a également voyagé à l'étranger, se rendant dans les États voisins d'Asie centrale, en Russie, en Chine et aux États-Unis. Cependant, sous Karimov, l'Ouzbékistan se développait comme un pays autoritaire renfermé sur lui-même, et les visites internationales du chef d'État étaient plutôt rares.

Peu après son élection, Shavkat Mirziyoyev a effectué ses premiers voyages à l'étranger dans le cadre de ses nouvelles fonctions, se rendant au Turkménistan puis au Kazakhstan. Alors qu'il était encore candidat à la présidence, il a promis de redresser d'abord et avant tout les relations avec les pays voisins.

A lire en complément : Organisme professionnel : comment bien choisir son centre de formation ?

Relations avec l'Occident

Outre les visites traditionnelles dans les pays voisins de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev est devenu un hôte fréquent des pays occidentaux. Chaque visite du président Mirziyoyev en Allemagne, en France ou aux États-Unis aboutissait à la signature de programmes d'investissement de plusieurs milliards de dollars et d'accords sur la poursuite de la coopération.

Les fruits de ces visites à l'étranger sont bien visibles sur le territoire de l'Ouzbékistan. Des sites de production étrangers se sont ouverts dans le pays et les légumes et les fruits sont devenus, en plus du coton, la référence en matière d'exportations ouzbèkes.

Souvent, les voyages à l'étranger du président ouzbek Mirziyoyev marquent le début d'une nouvelle ère de relations avec les dirigeants étrangers ou les États en général. Ainsi, en juin 2023, M. Mirziyoyev s'est rendu en Italie, où il a tenu plusieurs réunions de haut niveau.

Ces rencontres ont débouché non seulement sur les accords de coopération stratégique dans des domaines tels que le droit, l'industrie, l'agriculture et la culture, mais aussi sur un accord prévoyant une tenue régulière de réunions similaires au plus haut niveau.

Les relations avec l'Orient

Shavkat Mirziyoyev se rend également régulièrement dans des pays du Moyen-Orient et d'Orient. Il convient de mentionner séparément les relations avec la Chine, qui ont atteint un niveau qualitatif nouveau grâce aux réformes que le président Mirziyoyev mène en Ouzbékistan et au programme pluriannuel chinois des Nouvelles routes de la soie, qui confère à l'Ouzbékistan un rôle logistique et politique important.

La Chine considère l'Ouzbékistan comme un pays disposant d'un vaste marché de consommation, d'une main-d'œuvre bon marché, d'une situation politique stable et d'un pouvoir étatique fort. Elle s'intéresse également à l'environnement des affaires favorable de l'Ouzbékistan et à son grand potentiel en matière de projets de développement d'infrastructures.

L'influence des voyages à l'étranger

Il convient de noter que l'expérience des trains internationaux de Shavkat Mirziyoyev contribue non seulement au développement des liens économiques et à la signature de nouveaux programmes d'investissement, mais est également devenue un moteur pour le développement du tourisme. Ainsi, lors du salon international du voyage "World Travel Mart" qui s'est tenu à Londres, l'Ouzbékistan a remporté la nomination "Best Travel Destination in 2024" (le meilleur endroit pour voyager en 2024).

La politique étrangère ouverte et les réformes menées à l'intérieur du pays dans le cadre de la stratégie « Ouzbékistan 2030 » transforment l'Ouzbékistan aux yeux du monde, et la fréquence et la géographie des voyages à l'étranger du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev peuvent servir de référence à de nombreux hommes politiques contemporains.