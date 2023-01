Ces choses qu’il faut vérifier avant d’acheter des ampoules LEDS pour votre BMW

L'éclairage de votre voiture est essentiel car il vous permet d'être vu, de voir les autres et de vous éclairer la nuit. Mais lorsque vous n'y connaissez pas grand-chose et qu'une de vos ampoules saute ou se casse dans votre BMW, vous devez faire attention à ne pas acheter n'importe quoi. Nous allons donc vous dire à quoi vous devez faire attention et vous présenter les différents types d'ampoules de phares disponibles aujourd'hui. Et si vous cherchez un bon endroit pour commander vos ampoules led pour voiture, vous pouvez les trouver chez Audioledcar.

Est ce qu’il y a un danger à remplacer une lampe ?

Non il n’y a aucun risque à proprement parler lorsque vous allez remplacer l’une des ampoules de votre BMW. Il n’y a que deux choses auxquelles il va falloir faire attention. Veillez à ce que vos phares ne soient pas allumés, pas alimentés en électricité pour ne pas vous électrocuter.

La seconde précaution est plutôt d'ordre esthétique. Quand vous allez installer votre nouvelle lampe LED il faudra utiliser des gants et pas y mettre vos doigts dessus directement. En effet, le gras de la peau pourrait déposer un film sur le verre qui viendrait le fragiliser voir le rayer.

C’est obligatoire d’avoir une boîte de lampes dans sa voiture ?

Nous vous le recommandons parce que s’il vous arrive de casser un phare en pleine nuit, avoir une boîte de lampes pourrait vous sauver la vie. Néanmoins, le code de la route ne fait aucune obligation ou aucune exigence sur la nécessité de disposer d’une boîte de lampes dans votre voiture.

Par contre ne pas changer ou ne pas faire changer immédiatement un phare défectueux est passible d’une amende. La solution est donc bien de toujours posséder une boîte de lampes dans votre voiture.

Si je ne remplace pas mon ampoule grillée il va se passer quoi ?

Nous venons de l’évoquer rapidement dans la section précédente mais ne pas changer une ampoule défectueuse sur votre automobile est sanctionnable par la loi. Une ampoule grillée non changée peut vous valoir 135 euros d’amende et une perte de 4 points sur votre permis de conduire.

Sans compter les risques pour vous et pour les autres par manque de visibilité la nuit ou par temps pluvieux, une lampe défectueuse entraîne obligatoirement une contre visite lors du contrôle technique. Vous avez donc toutes les raisons du monde de ne pas laisser vos phares en état et de changer vos ampoules défectueuses.

La durée de vie moyenne d’une lampe de voiture

C’est une question assez difficile à répondre car beaucoup de facteurs viennent influencer la durée de vie d’une lampe. Si l’on prend l’exemple d’une halogène, on estime que sa durée de vie est de 450 heures ou 40000 km. Mais il existe des modèles à durée allongée. Néanmoins la fourchette permet de prévenir le moment où il faudra songer à changer ses ampoules.

Les différents types d’ampoules

Maintenant que vous disposez de toutes les informations sur la législation et plus encore sur les phares de votre BMW, il est temps de s'intéresser à ce qui existe comme lampe pour votre véhicule.

- Halogène : C’est ce que l’on retrouve le plus pour les lampes de véhicule moderne. Il s’agit d’un filament de tungstène enfermé dans une ampoule contenant un gaz composé de brome et d’iode. Le filament va chauffer par l’électricité et crée de la lumière par le biais du gaz.

- Xénon : Ici on est sur une lampe qui va produire deux fois plus de lumière qu’une lampe traditionnelle. Elle fonctionne par la formation d’un arc électrique entre deux électrodes. Elle se reconnaît facilement par sa lumière bleutée qui est moins fatigante et moins agressive pour les yeux.

- LED : C’est elle qui est en train de prendre la place la plus importante sur le marché. Son allumage est ultra rapide, sa consommation électrique est très basse ce qui donne plus de longévité à votre batterie et sa très longue durée de vie équivaut souvent à celle de votre véhicule.

- Laser : Cette technologie à justement était inaugurée sur des modèles de BMW. Ce sont des lampes qui produisent un flux lumineux quatre fois supérieur à celui d’une LED classique et qui va avoir une portée de 600 mètres. Il s’agit de la version de luxe pour les phares de votre voiture.

Vous disposez à présent de l’ensemble des informations pour changer les phares de votre BMW.