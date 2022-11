Quels sont les bienfaits d’une cure thermale ?

Les vertus de l’eau thermale sont connues depuis l’antiquité. Ainsi, le traitement par la cure thermale se déroule dans une station thermale sur environ trois semaines. Il est assuré par les eaux minérales thermales et toutes les dérivées (la boue, le gaz…). Utilisée en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou au Japon, la cure thermale procure de nombreux bienfaits. Dans cet article, nous allons présenter quelques bienfaits parmi la multitude qui existe.

Soulager des douleurs physiques

Si vous avez mal aux articulations, vous ressentez des douleurs viscérales ou vasculaires, il est fort probable que votre médecin traitant vous prescrive une cure thermale. L’obtention de la guérison se fait grâce aux propriétés intrinsèques de l’eau. En effet, bien que chaque source thermale ait ses caractéristiques propres, l’eau possède toujours des propriétés antalgiques, relaxantes, stimulantes, anti-inflammatoires, stimulantes et décongestionnantes. La liste n’étant pas exhaustive, sachez que l’eau thermale prodigue des soins adaptés à chaque pathologie. Pour en savoir plus, visitez ce site.

A découvrir également : Puis-je utiliser ma cigarette électronique après l’extraction de dents de sagesse ?

Une cure thermale pour stimuler la circulation sanguine

Les sources thermales sont les lieux indiqués pour stimuler la circulation sanguine. Le traitement est rapide et immédiat. Ce fameux traitement ne demande pas que vous consommiez des médicaments. L’eau améliore le flux sanguin en augmentant vos capacités fonctionnelles et en améliorant votre qualité de vie (meilleur sommeil, réduction de stress…). La cure thermale ne contient pas d’effet indésirable. Les bienfaits sont visibles sur la peau et ceci, pour une longue durée.

La liste sommaire des maladies traitées par la cure

En plus de réduire les sensations de douleur et le stress, l’eau thermale détend les muscles. Elle permet de désinfecter et de décongestionner la sphère ORL. Elle apaise des démangeaisons et joue sur la cicatrisation de la peau. Elle est indiquée pour les personnes en état de surpoids et d’obésité, pour combattre l’arthrose du genou ou combattre l’insuffisance veineuse.

A voir aussi : Tout ce que vous devez savoir sur l’autobronzant !