Quelles sont les pratiques d'aujourd'hui et de demain en matière de surveillance de la concurrence ?

La surveillance de la concurrence est un élément clé pour toute entreprise qui souhaite prospérer dans son secteur d'activité. En effet, il est crucial d'identifier les concurrents directs et indirects, de comprendre leurs stratégies et de se tenir informé des tendances du marché. Voyons les pratiques d'aujourd'hui et de demain en matière de veille concurrentielle, avec un focus sur l'utilisation des clients mystères, ainsi que le développement de nouvelles technologies telles que les outils de scrapping et l'intelligence artificielle.

Le client mystère : une méthode éprouvée

L'une des principales méthodes utilisées aujourd'hui pour surveiller la concurrence est le client mystère. Il s'agit d'une personne qui se fait passer pour un client ordinaire afin d'évaluer la qualité et/ou les prix des produits ou services proposés par les concurrents. Pour cela, ces 'clients mystères' peuvent être sélectionnés selon différents critères tels que l'âge, le sexe ou la catégorie socio-professionnelle, en fonction des besoins de l'entreprise souhaitant effectuer cette étude. Le recours à une agence de client mystère spécialisée permet de garantir l'objectivité et la fiabilité des résultats obtenus.

Le client mystère offre plusieurs avantages : il permet notamment d'obtenir une analyse approfondie et détaillée des points forts et faibles des concurrents, de détecter des opportunités à exploiter ou encore d'identifier les menaces potentielles pour son propre business. Cependant, cette méthode présente également quelques limites : elle demande du temps et des ressources humaines, et ne permet pas toujours de couvrir l'ensemble des aspects souhaités, notamment en ce qui concerne la stratégie digitale des entreprises étudiées.

De nouvelles technologies au service de la surveillance de la concurrence

Avec le développement des progrès technologiques et la digitalisation croissante des échanges, il est désormais crucial pour les entreprises de prendre en compte les nouveaux canaux d'information dans leur veille concurrentielle. Des outils innovants ont ainsi vu le jour, permettant de récolter des données massives depuis les réseaux sociaux et les articles de presse pour évaluer la notoriété des concurrents.

Les outils de scrapping

Le 'scrapping' consiste à extraire des informations et des données structurées ou non structurées depuis des pages web, grâce à l'utilisation de logiciels ou de robots spécifiques. Ces outils automatisent en quelque sorte les tâches traditionnellement réalisées par un utilisateur humain, et permettent d'accéder rapidement à une grande quantité de contenu. Ils sont notamment utilisés pour analyser les prix et les promotions des concurrents, comparer leurs offres avec celles de son entreprise, ou encore surveiller leur e-réputation sur les réseaux sociaux.

L'intelligence artificielle

En parallèle, l'intelligence artificielle (IA) se développe également dans le domaine de la surveillance de la concurrence. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel, les IA sont capables d'analyser des données textuelles issues du web pour en extraire des informations pertinentes et utiles à l'entreprise. Ces systèmes peuvent ainsi identifier des tendances, détecter des menaces ou encore anticiper des opportunités de marché.

Il faut également s'attendre à ce que le développement et l'utilisation des IA continuent de s'accélérer, offrant de nouvelles possibilités d'analyse prédictive, de personnalisation et d'action en temps réel. Enfin, il ne serait pas surprenant que de nouvelles méthodes et technologies encore inexplorées voient le jour dans les années à venir, afin de répondre aux besoins changeants des entreprises et aux défis posés par la concurrence.