Quelle distance lorsque l'on débute la course à pied ?

La course à pied est l’une des activités physiques les plus pratiquées au monde. En effet, ce type de sport est apprécié pour ses nombreux bienfaits. La course à pied permet de développer le tissu musculaire, mais également d’apaiser certaines affections psychologiques telles que le stress et l’anxiété. Cependant, le fait d'entamer une activité physique aussi exigeante que la course à pied peut s’avérer être une entreprise complexe. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de limiter le nombre de minutes attribuées à chaque séance d'entraînement afin de ménager son corps.

Comme dit précédemment, la course à pied est un sport qui demande de la rigueur et de l’endurance. Ce sont là deux qualités que l’on acquiert avec un entrainement récurrent et soutenu. Dans ce cas-là, combien de minutes faut-il allouer à une séance d'entraînement et quelle fréquence faut-il adopter par semaine ?

A lire aussi : Un extracteur professionnel pour préparer de délicieux jus de fruits et de légumes

En quoi consiste le sport ?

La course à pied ou encore le running est l’un des moyens de locomotion bipède de l’homme. Durant cette activité, le coureur augmente le tonus musculaire de ses jambes afin d’accélérer sa trajectoire. C’est une activité intensive qui est pratiquée à haut niveau dans des compétitions internationales. C’est pour cette raison qu’un coureur débutant doit limiter ses séances d’entraînement à quelques minutes par semaine uniquement avant d’augmenter la fréquence progressivement. Il existe différentes catégories de course à pied. En effet, nous retrouvons :

La course de sprint : cette dernière consiste à courir à une vitesse maximale sur une distance généralement courte. Ce type de course demande une préparation physique importante et un entraînement intensif en plusieurs séances par semaine.

cette dernière consiste à courir à une vitesse maximale sur une distance généralement courte. Ce type de course demande une préparation physique importante et un entraînement intensif en plusieurs séances par semaine. La course de fond : il s’agit d’un exercice d’endurance qui s’effectue sur une distance assez importante. En effet, la course de fond est pratiquée en marathon et demande du coureur un entraînement régulier par semaine pour que celui-ci puisse s’accoutumer à la difficulté de l’exercice.

il s’agit d’un exercice d’endurance qui s’effectue sur une distance assez importante. En effet, la course de fond est pratiquée en marathon et demande du coureur un entraînement régulier par semaine pour que celui-ci puisse s’accoutumer à la difficulté de l’exercice. La course de demi-fond : c’est un compromis entre la course à pied de sprint et la course à pied de fond. Le coureur doit être capable de maintenir une vitesse à allure soutenue tout en accélérant cette dernière à certains moments stratégiques.

Vous l’aurez donc compris, un coureur débutant doit aménager une séance d'entraînement de quelques minutes uniquement par semaine avant d’augmenter progressivement la fréquence de ses séances.

A lire également : Coin Master : La success story du jeu mobile qui dépasse les 2 milliards de revenues



© idealo.fr

Combien un coureur débutant doit-il courir en moyenne durant une séance d’entrainement ?

La course à pied étant une activité physique intensive qui fait travailler l’ensemble des groupes musculaires, il est nécessaire de limiter les séances d'entraînement à quelques minutes par semaine. Les experts recommandent de courir 3 km par semaine si le coureur vient d’entamer la course à pied en tant que sport quotidien. Si l'on considère qu’un coureur débutant est capable d’effectuer un kilomètre de course en 7 minutes, ce dernier effectuera 3 km de course à pied en 21 minutes.

Libre à vous de répartir ces minutes de course à pied sur différentes séances d'entraînement en semaine. Ce volume de séance est élaboré pour éviter les crampes et les déchirures musculaires. En effet, en augmentant progressivement la fréquence des séances d'entraînement, votre corps s’accoutumera à l’exercice et pourra maintenir une allure soutenue de course à pied. De cette manière, vous serez en mesure de courir un marathon sans risquer d’endommager vos membres locomoteurs.

Quel est le meilleur matériel pour faire du running ?

La pratique du running ne demande pas un matériel élaboré. En effet, les coureurs n’ont besoin que de quelques éléments pour faire l’expérience d’une séance de running optimale. Dans un premier temps, il est important de se procurer une tenue de sport adaptée afin de pratiquer la course à pied. Optez pour des vêtements confectionnés à partir de matériaux flexibles pour garder une certaine liberté de mouvement.

En période hivernale, portez des tenues fabriquées à l’aide de fibres techniques qui permet d’évacuer la transpiration et de capter la chaleur. Ce type de tissu est également peu rigide ce qui vous permettra de courir en toute tranquillité. Le second élément le plus important demeure les chaussures de running. Le choix des chaussures est primordial, car elles détermineront la qualité de votre activité. Optez pour des chaussures souples et résistantes pour une expérience optimale.