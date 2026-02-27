Choisir la bonne batterie pour votre cigarette électronique

En cette ère de réservoirs subohm, de mods qui tutoient les 230W et de compétitions où le nuage est roi, la batterie d’une cigarette électronique doit suivre la cadence. Impossible de miser sur un modèle bas de gamme : ici, la puissance ne pardonne pas.

On a déjà parlé en détail des questions de sécurité liées aux batteries pour la vape. Retenez simplement qu’aucune pile n’est conçue pour délivrer un courant infini. Demandez-lui trop, et la sanction peut être sévère : surchauffe, dégazage, voire explosion. Voilà pourquoi choisir la bonne batterie n’a rien d’anodin.

Le terrain, lui, n’est pas simple à défricher. Dans notre précédent classement des « meilleures batteries à haut débit pour le subohm », on s’est fié aux annonces des fabricants. Résultat : entre rewraps (cellules produites par des marques tierces puis reconditionnées) et limites d’ampérage gonflées, il faut désormais redoubler de vigilance. Les tests indépendants et les retours d’expérience sont devenus la boussole indispensable pour éviter de se faire avoir.

Après une pluie de commentaires éclairés et pas mal de recherches, découvrez une nouvelle sélection des meilleures batteries 18650 pour vapoter en subohm.

Meilleures batteries Vape : 18650, 21700, 26650

Nous avons privilégié la capacité de décharge maximale, mais la capacité d’autonomie a aussi pesé dans la balance. Si la majorité des utilisateurs restent fidèles aux batteries 18650, quelques formats alternatifs comme la 26650 et la 21700 méritent d’être considérés. Voici donc notre classement, avec en bonus ces deux tailles en bas de liste.

10, iJoy INR 26650 (30 A/4 200 mAh)

L’iJoy INR 26650 n’est pas fabriquée par la marque elle-même, mais ce reconditionnement s’avère très correct. Grâce à un format plus large, cette batterie délivre une puissance qui ne déçoit pas.

Les puristes préféreront peut-être des références issues des grands noms du secteur, mais l’iJoy s’impose malgré tout comme l’une des batteries 26650 les plus fiables pour la vape, même sans logo prestigieux.

La fiche technique annonce 40A, mais les tests de Mooch, le spécialiste du secteur, ramènent la vérité à 30A. Cette valeur n’a rien de ridicule : la batterie tient son rang sans broncher à ce niveau. Sa capacité de 4 200 mAh assure aussi une bonne autonomie, idéale pour prolonger ses sessions sans recharge incessante. Prix repéré : 19,99 $.

9, Samsung INR 21700-30T (35 A/3 000 mAh)

Dans la catégorie 21700, la Samsung INR 21700-30T fait figure de référence pour qui cherche une batterie à haut débit. Avec ses 35A, elle surpasse la plupart des modèles tous formats confondus, même si sa capacité de 3 000 mAh n’atteint pas des sommets. C’est le prix à payer pour tolérer un courant aussi élevé.

Ici, pas de surprise désagréable : les tests valident les chiffres avancés, ce qui reste rare dans le secteur. On peut donc compter sur cette cellule pour encaisser sans broncher. Tarif constaté : 8,60 $.

8, Samsung INR 18650-30Q (20 A/3 000 mAh)

La Samsung INR 18650-30Q se distingue par une limite d’ampérage légèrement supérieure à la moyenne : jusqu’à 15A en décharge continue, et une belle capacité de 3 000 mAh. Fonctionnant avec une chimie au nickel, elle reste stable et performante même à 20A, bien qu’il soit préférable de ne pas dépasser 15A pour garantir la sécurité.

Comptez environ 9,99 $ pour ce modèle.

7, Golisi S26 IMR 18650 (25 A/2 550 mAh)

Golisi ne fait pas partie des mastodontes du secteur, mais son modèle S26 IMR offre de solides performances. La marque annonce un impressionnant « max » de 35A, mais les tests sérieux la placent à 25A en continu. Cette valeur reste très compétitive pour une 18650, surtout avec une capacité de 2 550 mAh vérifiée en laboratoire.

Si vous vapotez à forte puissance, le S26 tient la distance et conserve une autonomie appréciable. Prix observé : 6,10 $ l’unité.

6, Samsung INR 18650 25RM (20 A/2 500 mAh)

Samsung revient régulièrement dans cette sélection, et ce n’est pas un hasard. Le modèle INR 18650-25RM, proche du 25R, affiche une tension de fonctionnement légèrement plus basse, mais tient sa promesse à 20A en continu sans faillir. Avec 2 500 mAh, l’autonomie reste correcte pour la plupart des usages.

Un atout supplémentaire : son prix, difficile à battre, autour de 5,50 $ pièce.

5, LG INR 18650 HG2 (20 A/3 000 mAh)

Elle propose 20A en continu, couplés à 3 000 mAh de capacité : la LG INR 18650 HG2 coche toutes les cases pour le subohm. Cependant, les tests menés par Kidney Puncher montrent qu’en conditions réelles (par exemple sur une résistance de 0,2 ohm), la capacité effective chute à environ 2 100 mAh. Malgré ce bémol, la batterie reste performante pour la majorité des besoins liés au cloud chasing.

4, Sony VTC6 (20 A/3 000 mAh)

Les batteries VTC de Sony sont des incontournables pour la vape, et la VTC6 poursuit cette tradition. L’équilibre entre intensité (20A en continu) et autonomie (3 000 mAh) en fait une valeur sûre. Si votre priorité est une batterie qui tienne longtemps tout en supportant des décharges élevées, la VTC6 s’impose naturellement. Prix indicatif : 9,80 $.

3, Samsung INR 18650 20R (22 A/2 000 mAh) et 25R (20 A/2 500 mAh)

Le Samsung INR 18650 20R, basé sur une chimie hybride, a été remplacé par le 25R, au prix d’une légère baisse du courant maximal. Le 25R compense toutefois par une autonomie supérieure (2 500 mAh contre 2 000 mAh pour le 20R). Le choix se résume : préférez-vous une capacité un peu plus grande, ou la possibilité de tirer un courant légèrement supérieur ? Les tests montrent que les deux font le travail, quel que soit votre besoin.

2, Samsung INR 18650-20S (30 A/2 000 mAh)

Le modèle 20S de Samsung décroche la deuxième place grâce à un courant continu maximal confirmé de 30A et une capacité de 2 000 mAh qui reste correcte. Les tests confirment la stabilité tout au long de la décharge, ce qui la rend idéale pour les vapoteurs qui exigent une forte intensité. Prix constaté : 4,49 $.

1, Sony VTC4 (20 à 30 A/2 100 mAh) et VTC5A (25 à 30 A/2 500 mAh)

Sony règne en tête de ce palmarès avec ses VTC4 et VTC5A, deux références parmi les plus fiables du marché. Toutes deux affichent un courant maximal de 30A sur le papier, mais les tests recommandent d’utiliser le VTC4 jusqu’à 20A et le VTC5A autour de 25A pour préserver la longévité. Le VTC4 se trouve à 6,30 $ pièce, tandis que le VTC5A, souvent en rupture, s’approche de 12,51 $ lors des rares réassorts. Pour le subohm intensif, difficile de trouver mieux que ces modèles Sony.

Vape et sécurité : le vrai enjeu derrière le choix

Opter pour une batterie 18650 adaptée, ce n’est pas seulement s’offrir de gros nuages. C’est aussi une question de sécurité. Si vous prévoyez d’utiliser des résistances très basses ou de solliciter fortement votre matériel, mieux vaut investir dans une batterie capable d’encaisser la demande sans broncher. Les mods à batterie intégrée limitent les risques, mais dès qu’on passe sur un modèle à accus externes, il faut savoir ce qu’on fait.

Si la loi d’Ohm et les calculs d’ampérage vous échappent encore, prenez le temps de vous renseigner avant de tenter une configuration extrême. Mieux vaut un détour par les bases que de transformer son mod en engin explosif.

Pour les initiés, le choix s’impose : privilégier une batterie qui offre une marge de sécurité confortable, quitte à viser au-dessus de ses besoins réels. Cela permet d’enchaîner les sessions intenses, et d’impressionner lors du prochain concours de cloud, sans arrière-pensée.

Avec une bonne batterie, le plaisir de vapoter reste intact et le risque d’incident s’éloigne. À vous la chasse au nuage… sans la crainte de finir en une d’un fait divers.

