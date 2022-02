Home » Business Quand organiser un team building ? Business Quand organiser un team building ?

Le team building est une technique qui est apparue pour la première fois en Amérique dans les années 90. C’est le renforcement d’équipe qui a pour objectif le resserrement des liens sociaux au sein d’un groupe de personnes. Naturellement, un groupe de personnes appartenant à une entreprise ou à une institution. Vous êtes intéressé par le team building ? Vous ne savez pas quand l’organiser ? Découvrez ici des réponses à vos inquiétudes.

Quel est le moment propice pour organiser le team building ?

Le choix du moment idéal pour organiser le team building est très important. Qu’il soit en fin d’année, en début d’année ou pendant l’année, le tout dépend de vos objectifs et de la situation de votre société. Tout d’abord, le team building peut être organisé pour résoudre une difficulté. Dans ce cas, l’entreprise pourrait faire face à des problèmes de communication. Il peut aussi s’agir d’une baisse de performances ou d’une baisse de motivation des salariés. Face à cette circonstances précise, le team building viendra remédier à la crise.

Ensuite, le team building peut être organisé pour lancer un nouveau projet. Ce cas est comparable à une nouvelle rentrée scolaire ou encore à la constitution d’une nouvelle équipe. Au cours d’un team building organisé à cet effet, les participants pourront partager les expériences. Ainsi, ils pourront mieux se connaître et créer un esprit d’équipe très important. Le team building leur permettra donc de se préparer à relever de manière collective et individuelle des défis importants.

Enfin, le team building peut être organisé pour récompenser les collaborateurs. Il peut s’agir d’une récompense suite à la concrétisation d’un projet, à la conclusion d’un contrat ou à l’atteinte d’un objectif. Très souvent cette catégorie de team building est organisée à la fin de l’année après le bilan annuel. Il permet indirectement de consolider les liens et de préparer l’équipe aux défis de l’année suivante. Toutefois, le team building peut aussi être organisé au printemps ou avant les vacances d’été.

Comment organiser le team building ?

Pour organiser le team building, le manager fait une liste des collaborateurs qui participeront au séminaire. Cette liste devra être établie en fonction des objectifs du team building. Ensuite, ils proposent aux membres de la société des activités qui leur sont adaptées. À ce niveau, il s’avère donc très important de se renseigner sur les habitudes des collaborateurs en matière d’animation. Après cette étape un peu complexe, le manager définit l’heure et le lieu du team building.

La durée peut varier d’un team building à un autre. Il peut se dérouler en une demi-journée, une semaine ou encore un week-end. En effet, la durée dépend des objectifs et surtout du budget que l’entreprise alloue à cet événement. Noter que le lieu de l’événement influence fortement le budget. Surtout lorsqu’il s’agit d’un team building organisé sur plusieurs jours. Il faudra inclure dans le budget le déplacement, l’hébergement et la restauration. Pour minimiser les coûts et optimiser le budget, il faudra une bonne organisation de la part du manager.