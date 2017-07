Oubliez les tapisseries de vos parents

Lorsqu’on entre dans une nouvelle maison ou son nouvel appartement, on y apporte ses meubles bien sûr, mais avant, on essaye de s’approprier les murs de la maison.

Peinture ou tapisserie ?

S’approprier les murs de sa maison, c’est du sens figuré mais aussi du sens propre. Il faut en effet changer la décoration en commençant par s’attaquer aux murs. Enlever les horribles motifs de la tapisserie ringarde laissée par le précédent propriétaire ou locataire.

Parfois, le précédent résident a déjà enlevé tout signe distinctif en remettant de la peinture blanche dans toutes les pièces, pour aider la vente avec un rendu neutre.

La première question à se poser est donc de savoir si on conserve le blanc uni, ou si on personnalise son bien avant de s’y installer.

Ensuite, il va falloir choisir entre peindre ou recouvrir d’une tapisserie dont le choix peut vite s’avérer un casse-tête. Comment faire pour choisir des couleurs et motifs qui vont plaire à toute la famille ? Comment savoir si ce choix ne sera pas démodé dans trois ans ? Et si c’était l’occasion de rentrer dans la modernité ?

Pensez plutôt papier peint photo

Si vous êtes un artiste, au moins dans l’âme, vous pouvez envisager la peinture, l’occasion de laisser parler librement votre imagination pour proposer une décoration abstraite. Mais, si vous éviter le casse-tête de la tapisserie, cela peut néanmoins vite s’avérer casse-gueule.

Une solution plus moderne encore existe et démocratise, il s’agit du papier peint photo. Le principe est simple, vous choisissez une photo et celle-ci va occuper l’intégralité d’un pan de mur, voire plusieurs. Les sites spécialisés dans le domaine se multiplient comme des petits pains et vous avez alors accès à une panoplie de photo toutes plus belles les unes que les autres.

Vous pouvez ainsi choisir l’atmosphère qui se dégagera de votre pièce, puis ainsi faire le bon choix de photo. Il s’agit parfois de vrais travaux d’artistes, donc aucun risque de se tromper sur la qualité. On voit de plus en plus de monde faire ce choix, avec des photos qu’on pourrait croire des œuvres d’arts peintes.

Le rendu final peut même agrandir votre pièce, cela n’est qu’une illusion, un trompe l’œil, mais ça marche et votre esprit s’en trouvera moins oppressé si vous êtes à la recherche de grands espaces.

Mais attention à ne pas commettre une erreur bête

Mais attention à ne pas commettre cette erreur bête que font bien souvent les gens en optant pour la première fois pour du papier peint photo moderne. Laquelle vous demandez vous ?

C’est très simple. Beaucoup choisissent la photo qu’il préfère, elle est belle et cela ne souffre d’aucune contestation dans la famille. Mais vient le moment d’intégrer ses meubles dans la pièce, et sa décoration, et là, patatras, cela n’est pas harmonieux.

Il est donc important de bien prendre en compte son propre mobilier avant de se lancer dans le choix de ce genre de fresque du 21e siècle. Certains sites mettent en situation leurs papiers peints, et il est toujours utile de regarder les types de meubles qui s’intègrent le mieux. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à emménager.