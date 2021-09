Home » Immobilier L’estimation immobilière en France Immobilier L’estimation immobilière en France

Dans le cadre d’une vente ou d’un achat d’une maison ou d’un appartement, on parle souvent d’estimation immobilière. Comme son nom l’indique, il s’agit d’estimer le prix ou de donner une valeur au bien selon ses caractéristiques à un instant t. L’estimation se fait de manière objective et pour le faire, un professionnel de l’immobilier se réfère à des méthodes reconnues et fiables. Ceci dit, si vous avez fait estimer votre bien l’année dernière, il se peut que cette valeur ou ce prix ne soit plus valable.

Les éléments à prendre en compte pour l’estimation d’un bien

Pour cette estimation immobilière en France, le premier élément à prendre en compte est la location du bien. S’il est bien positionné et orienté et s’il se trouve près de nombreux commerces et des écoles, il aura plus de valeur. Comprenez que deux maisons dans une même rue ou deux appartements dans un même immeuble n’auront pas la même valeur. Pour cette estimation immobilière, on fait aussi attention aux caractéristiques du bien. La présence ou non d’un parking, d’une terrasse ou encore d’un jardin peut influencer la valeur d’un bien. C’est pour cette raison qu’il est judicieux de faire visiter l’appartement ou la maison au professionnel chargé de l’estimation immobilière.

L’estimation immobilière prend également en considération les éléments de confort et de sécurité. Autrement dit, on se penche sur la date de construction ainsi que les travaux de mise en état et de mise en vigueur. Le professionnel immobilier peut également questionner le propriétaire sur l’état juridique et financier du bien pour peaufiner cette estimation.

Les méthodes d’estimation utilisées par les professionnels de l’immobilier

Pour déterminer la valeur du bien, le professionnel se base sur la méthode comparative. Pour ce faire, il compare votre bien aux autres biens similaires vendus depuis les six derniers mois et aux biens en cours de vente. Ces données, il peut facilement les avoir auprès des notaires, de l’Administration fiscale et de ses autres collègues et confrères dans l’immobilier.

Certains professionnels utilisent une tout autre méthode pour cette estimation. En effet, ils prennent en considération le marché du neuf. Pour ceci, votre bien mis en comparaison avec les nouvelles constructions. Parmi les méthodes d’estimation, on a aussi celui qui se réfère à la rentabilité locative de l’appartement ou de la maison. Vous avez compris : il est difficile d’appliquer cette méthode si le bien n’est pas loué ou s’il n’a jamais été mis en location.

Ne pas confondre « estimation immobilière » et « expertise immobilière »

L’estimation immobilière peut être réalisée par un agent immobilier. Dans le plus souvent des cas, on parle d’estimation immobilière pour une transaction immobilière. Ce professionnel, même s’il connaît bien le secteur, ne peut réaliser une expertise immobilière. Cette dernière est faite par un expert immobilier reconnu et référencée par les tribunaux. C’est une expertise immobilière qu’on fait dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il est à noter tout de même que dans le rapport d’expertise immobilière, on a une partie « estimation ».