Maison Les volets roulants électriques, la Rolls des volets

Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, on est amené à équiper ses fenêtres, sa porte d’entrée ou encore sa porte de garage d’un volet roulant. Parfaits pour sécuriser son habitation tout en l’isolant du froid, de la chaleur, mais aussi du bruit, ils sont surtout sur-mesure.

Les volets roulants, du sur-mesure

Aujourd’hui, le volet roulant peut s’intégrer directement dans la maçonnerie, être placé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâti dépendamment des possibilités offertes Et, entre les matériaux, les coloris notamment, la gamme de volets roulants proposés par un artisan qualifié offre d’innombrables déclinaisons. D’autant que d'un seul clic, il est possible de trouver un installateur au plus proche de chez soi mais aussi le produit qui correspond à ses besoins, ses attentes. En parallèle, le volet roulant peut être également doté d’un système anti-arrachement, anti-soulèvement ou encore anti-crochetage offrant ainsi d’excellentes garanties pour la sécurité des biens et des personnes, mais aussi pour dissuader de manière efficace les tentatives d’intrusion.

L'option électrique, la plus pratique et fonctionnelle

Même si la sécurité, le design et la prestation de qualité sont au rendez-vous, il existe deux modèles de volets roulants : les manuels et les électriques. Aujourd’hui, les volets roulants reposent de plus en plus sur une technologie avancée. Dès lors, il est possible de les doter d’un mécanisme invisible qui assure aussi bien leur ouverture et leur fermeture sans aucune manœuvre. Il n’est donc pas obligatoire d’avoir recours à une manivelle, une sangle ou à tout autre dispositif manuel. Le volet roulant électrique présente un avantage supplémentaire par rapport au modèle manuel de par le fait qu’il peut être équipé d’un système de blocage qui se déclenche en cas de tentative de cambriolage, mais aussi d’un système d’alarme électrique. Ce dernier peut également se bloquer automatiquement s’il rencontre un obstacle. Parfait donc pour réduire les risques d’accidents domestiques notamment.

En parallèle, opter pour un modèle de volets électriques peut être une plus-value intéressante à la revente. À plus forte raison, si leur commande se fait à distance. Grâce à la domotisation du dispositif d’ouverture et de fermeture, il est alors aisé de les piloter à distance, mais aussi de les programmer. Idéal lorsque l’on part en vacances ou pour qu’ils s’ouvrent automatiquement dès l’apparition des premiers rayons du soleil – en disposant en particulier dans ce cas un capteur solaire – par exemple.