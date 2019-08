Home » Maison Les incontournables de l’apéro Maison Les incontournables de l’apéro

Ah l’apéro … le moment de la journée devenu incontournable qui concerne pas moins de 3 Français sur 4. Une tendance qui ne date d’ailleurs pas d’hier. Pour l’anecdote, au Moyen-Âge il était d’usage de prendre une boisson apéritive pour ouvrir l’appétit et faciliter la digestion. Aujourd’hui, toutes les occasions sont bonnes pour prendre un apéro. Souvent pris le week-end, ce moment de la journée est propice à la détente, à la relaxation, au bien-être aussi. Moment de convivialité par excellence, il se déguste alors en famille, en amis ou encore avec des collègues. Ancré dans la tradition française, l’apéro est l’occasion de goûter aux produits locaux, du terroir, mais aussi de déguster des produits originaux. Gros plan sur les incontournables pour que la « fête » soit aussi folle que gourmande.

L’apéritif entre tradition et découvertes

Qu’il s’agisse de grignoter un peu pour passer un moment agréable avant de passer à table ou d’envisager l’instant comme un repas complet, il est de mise d’émoustiller les papilles. Côté organisation, tous les plats peuvent être préparés à l’avance, il suffit ensuite de les présenter au fur et à mesure sur une table où chacun pourra ainsi se servir au gré de ses envies, de ses goûts aussi. Côté quantité, vous pouvez composer votre tablée avec 4-5 bouchées par personne s’il s’agit d’un léger apéritif et aller jusqu’à 15-20 bouchées si vous envisagez un apéritif dînatoire.

Apéritif : l’incontournable plateau de charcuteries

Préparé avec soin, le plateau de charcuteries est incontournable. La France abrite pas moins de 450 spécialités de charcuteries réparties entre les andouilles, les boudins noirs et blancs, les pâtés et les terrines, les rillettes, les saucisses et les saucissons secs/cuits ou à cuire, les tripes et tripoux, mais aussi les jambons et autres salaisons sèches. Alors pour faire votre choix et épater vos convives à chaque apéro, la box de charcuterie raffinée devient l’incontournable de vos apéros. Après les box cosmétiques et mode, les box culinaires envahissent le marché. L’occasion de découvrir de nouveaux produits tout en combinant l’apprentissage de la dégustation pendant votre apéro. Produits de qualité, combinés parfois à des recettes de cuisine, votre charcuterie vous sera servie sur un plateau dans votre boîte aux lettres.

Apéritif : les grignotines et autres bouchées salées

Il existe une multitude de petites préparations « toutes prêtes » ou de préférence « fait maison » pour émoustiller les papilles à l’heure de l’apéro. Olives farcies, croustilles, fruits secs, cakes, quiches, mini sandwichs et autres canapés … ces derniers s’accommodent aussi bien en mode salé que sucré en verrines, en mini-brochettes, en empanadas ou non. La dernière tendance en termes de bouchées est de craquer pour les craquelins. Proposez alors des tartinades à l’heure de l’apéro. Sur des tranches de pain de campagne légèrement grillées, il sera difficile de ne pas résister. Aux tomates confites et aux poivrons, au crabe, aux rillettes de saumon, à la tapenade, au pâté de foie, au fromage blanc aux herbes fraîches ou encore au tofu, elles sont rapides et faciles à réaliser. Vous pourrez les rendre uniques en optant pour quelques-unes des nombreuses herbes aromatiques existantes (tartinade de carottes au curry et au cumin par exemple), de quoi faire voyager les palais aux quatre coins du monde.

Apéritif : les boissons sans modération ou presque

Quand on parle d’apéritif, on y associe souvent l’alcool. Bien entendu, pour que cela reste un moment de plaisir, mieux vaut en consommer avec parcimonie et modération et, ne pas en consommer si vous êtes mineur, enceinte ou encore que vous allaitez. Et si les boissons avec de l’alcool sont présentes sur votre table, pensez aussi à la reine des boissons désaltérante qui se décline en eaux à volonté. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi de profiter de leurs bienfaits pour la santé. Tout droit venu du Japon, le thé matcha par exemple vous aidera à lutter contre le vieillissement cellulaire tout en détoxifiant et énergisant les organismes de vos convives. Vous pouvez aussi composer une boisson à base de jus de citron, d’eau, de sucre et de graines de chia. Cette petite graine venue du Mexique confère un fort pouvoir de satiété et renferme des fibres, des oméga 3 et des sels minéraux. Pensez aussi au maté, au kombucha provenant respectivement d’Amérique du Sud pour le maté, de Chine, Russie, Inde et Mongolie pour le kombucha. Et si d’aventure le thème de votre événement est la Grande-Bretagne, préparez l’immanquable « ginger beer ».

Apéritif : les inspirations pour la dernière touche

Évidemment ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un apéritif que ce dernier ne peut être varié et équilibré. C’est pourquoi vous pouvez proposer un plateau de crudités accompagnées de quelques trempettes à base de fromage blanc. De la même façon, proposez aussi un plateau de fruits joliment arrangés et au besoin, disposez des coupelles avec du chocolat, du caramel pour les plus gourmands. Pour que l’apéritif soit réussi, à l’image de l’incontournable plateau de charcuteries, proposez aussi un plateau de fromages. Avec pas moins de 1200 variétés de fromage différentes, vous trouverez sans mal ceux qui s’accordent avec votre buffet. N’oubliez pas de les accompagner de noix diverses, de morceaux de pommes, de grain de raisins, mais aussi de pains frais, à la mie tendre et à la croûte craquante.