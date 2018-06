Home » Business Les espaces de coworking à Rennes Business Les espaces de coworking à Rennes

Vous habitez Rennes et vous cherchez un cadre de travail convivial et moderne ou une salle de réunion pour des formations ? Louez un bureau ou une salle de réunion dans un espace de coworking afin d’économiser sur votre budget immobilier. Dans la magnifique ville de Rennes, il existe de nombreux espaces de coworking. Ceux-ci en plus de vous accueillir, vous proposent de nombreuses solutions très intéressantes.

Nous avons établi une petite liste des meilleurs espaces de coworking à Rennes.

Le Loft

Le Loft est un espace de coworking situé en centre-ville de Rennes. Il offre une location de salles de réunion et des bureaux. Le Loft propose des solutions de location à l’heure et la journée à des prix très avantageux. Vous pouvez aussi profiter d’une salle de sieste, d’un toboggan, d’une cuisine, une douche. Si vous cherchez un cadre sympa, où vous pourrez être en contact avec d’autres créatifs comme vous, faites-y un tour.

La Cordée

La Cordée a ouvert ses portes à Rennes en 2016. Son objectif premier : répondre à une demande de plus en plus grande de travailleurs indépendants et les éloigner de la solitude de leur domicile. La Cordée se veut donc un lieu de rencontres et d’échanges entre travailleurs de secteurs variés. Développez votre réseau en venant à la Cordée et surtout, l’espace de travail est accessible 24h/24 et 7j/7. Pour accéder à l’espace, il y a la possibilité de choix de plusieurs solutions. Vous choisissez donc entre un abonnement mensuel, un forfait journalier et un forfait à l’heure. Retrouvez la Cordée en plein centre-ville de Rennes. La Cordée a aussi des représentations dans différentes villes de France.

Meeting Point

Le Meeting Point est un espace de coworking qui propose plusieurs offres qui vont de la location de salles de réunion à la location de bureaux fermés ou en open-space. Dans un cadre de 800 m2 riche en couleurs bâti que deux étages, le Meeting Point se veut un carrefour de connaissances et de créativité. Pour votre confort maximal, Meeting Point a fait appel à deux entreprises rennaises pour l’aménagement de l’espace et de la déco et pour le mobilier.

L’espace Meeting Point, c’est en plus des bureaux individuels en open-space et des bureaux fermés et des salles de réunion offre une connexion haut débit, un espace détente (bar et cuisine), un espace douche. Pour retrouver le Meeting Point, rendez-vous à l’adresse suivante : Meeting Point ZAC des Champs Blancs 13, rue Claude Chappe Immeuble Oxygène – Bâtiment A 35510 Rennes – Cesson Sevigné.

Buro Club

L’offre coworking du Buro Club, c’est : des bureaux en open-space pour vous ou pour votre société, des bureaux privatifs, des espaces de réunion. Vous pouvez aussi avoir accès à des offres à la carte proposant par exemple des services de secrétariat, des photocopies… Vous pouvez aussi bénéficier d’avantages divers comme un accès parking gratuit, un espace cafétéria, un espace détente et pour l’accueil de vos visiteurs et un accès à internet haut débit illimité. Buro Club propose un accompagnement pour la domiciliation de votre société.

Smile

Pour les plus soucieux de l’environnement, Smile met à disposition un écosystème de travail écologique. Situé à Cap Malo, l’espace de coworking s’étend sur une superficie de 800 m2 avec des salles de réunion, une salle de conférences, des open-space, des bureaux fermés, une salle détente, une terrasse, des douches. D’autres avantages comme l’accès aux parties de golf et de soccer, à la salle de cinéma. Smile est situé à 10 minutes de Rennes et est à proximité de divers espaces de vie comme des restaurants ou des commerces.

Happy hours

Vous recherchez un espace chaleureux pour développer votre créativité ? Le Happy hours vous offre son espace de 200 m2 pouvant accueillir jusqu’à 20 travailleurs. Deux offres sont disponibles :

L’offre Nomade qui est pour tous ceux qui préfèrent venir de façon plutôt irrégulière. L’offre propose donc des tarifs journaliers. Elle est accessible à partir de 12,5€/mois.

qui est pour tous ceux qui préfèrent venir de façon plutôt irrégulière. L’offre propose donc des tarifs journaliers. Elle est accessible à partir de 12,5€/mois. L’offre Résident pour tous ceux qui ont besoin d’un bureau de façon permanente. Elle est accessible à partir de 220€/mois.

A Happy hours, vous avez aussi accès à une connexion très haut débit, une salle de réunion incluse, une salle de sieste, une cuisine équipée, du café et du thé à volonté.

Le Lavoir

Cet espace de travail collaboratif s’adresse à tout travailleur qui recherche un espace calme et discret. A proximité de la gare de Rennes, Le Lavoir propose une salle de réunion et un espace de coworking.

Alors, qu’attendez-vous pour vous trouver un bureau dans un espace de coworking ?