Les différentes activités à faire à Cholet pendant un weekend en famille

Le weekend est une bonne occasion pour passer du bon temps en famille. Cholet est l’une des destinations intéressantes que vous devez visiter. Que ce soit pour des vacances que pour un weekend en famille ou entre amis, Cholet saura répondre à vos attentes.

Présentation de Cholet

Si vous souhaitez vous rendre à Cholet, cette ville a beaucoup à offrir et vous ne regretterez pas votre choix. Cette commune se situe dans le versant ouest de la France. La ville s’adresse aux personnes qui cherchent un endroit exceptionnel où passer d’excellents moments en famille. Pour cela, elle met à leur disposition un ensemble d’éléments de loisirs. Vous pourrez bénéficier à souhait de ces activités, vous aurez seulement à résider dans un hôtel à Cholet pendant votre séjour.

Les lieux à visiter

Visiter les endroits variés que Cholet met à la disposition des touristes est une des bonnes manières de profiter d’un séjour sur place. Sur ce plan, les lieux qui valent le détour ne sont pas ce qui manque dans la commune choletaise.

Les différents musées

Si vous aimez en apprendre beaucoup sur des sujets divers avec l’assistance d’un guide, c’est que vous êtes un amateur de musées. Sur place, il se trouve le Musée d’Art et d’Histoire, qui vous permettra de découvrir des pans du passé par le biais d’objets ayant une grande valeur historique. De belles œuvres comme des peintures et des sculptures y sont également exposées. Le Musée du Textile et de la Mode est aussi intéressant, et ce sont des domaines ayant leur importance pour la ville.

Explorer les espaces verts

La nature est aussi à l’honneur dans la commune de Cholet, et vous y avez la chance de visiter une diversité de lieux où le végétal est roi, comme le parc Oriental de Maulévrier. Ce n’est pas un simple parc où des plantes poussent ici et là, car les endroits sont agencés de manière à donner un rendu des plus plaisants. Le potager du Château Colbert est également quelque part où passer un bon moment lors de votre séjour.

Les activités dédiées aux touristes

Si vous préférez plutôt vous bouger physiquement, Cholet a également de quoi vous satisfaire. Ainsi, vous pouvez y participer à des activités amusantes en famille, notamment grâce à son parc d’attractions.

Le Grand parc du Puy du fou

C’est un des points forts d’un séjour dans la ville de Cholet. Ce parc d’attractions met à votre disposition une nuée d’activités comme les manèges, les autos tamponneuses, ainsi que bien d’autres jeux. Il est possible de réserver pour 2 jours afin de passer un weekend des plus mémorables avec votre famille.

L’Autre Usine à Cholet

Il est ici question d’un centre d’activités qui vous permet de vous adonner à des loisirs divers, mais aussi à des sports. Pour ceux qui aiment cela, un tracé de karting y est inclus, et vous pouvez donc profiter des sensations fortes de vitesse au volant. D’autres pratiques comme le squash, le football à 5 ou encore le bowling sont disponibles.