Santé Les bonnes résolution de la nouvelle année

Une nouvelle année commence et les bonnes résolutions du mois de janvier vont se succéder. Pourtant, une résolution va être prononcée par un Français sur deux sans qu'elle soit suivie d'effet durant l'année. Faire du sport est la rhétorique des nouvelles années qui commencent.

Quel est le sport de l'année ?

Selon les statistiques, le vélo est le sport le plus pratiqué par les familles françaises. Tout d'abord, cela s'explique par la facilité de la pratique de ce sport. Il suffit d'avoir un vélo adapté à sa morphologie et au type de pratique souhaité. Chacun peut trouver une pratique adaptée à son état d'esprit (ballade du dimanche en famille, vélo sportif sur route et pour les plus téméraires le VTT). Il est évident que faire du cyclisme sur route ne nécessite pas le même vélo qu'en cas de pratique du tout terrain. L'équipement doit donc être adapté. Pour cela, il est intéressant d'aller visiter le site https://www.intercycle.fr/equipement-cycliste-velos-route-c102x3241530 pour trouver chaussure à son pied. Peu importe le type de pratique, les jambes travailleront plus ou moins en fonction de l'allure. Elles deviendront galbées au fur et à mesure des années de pratique et la cellulite sera plus qu'un mauvais souvenir. Pour autant, les jambes ne sont pas les seules à travailler, vous ferez travailler également les muscles des bras dans une moindre mesure. Le vélo est un bon sport, car il est qualifié de sport d'endurance et cela permet de faire travailler votre rythme cardiaque.

Quel est le réconfort à prévoir après l'effort ?

Après le vélo, il est important de prévoir du réconfort en prenant soin des muscles qui ont travaillé. Si vous avez la chance d'avoir un SPA, il peut être intéressant de se décontracter les muscles dans l'eau. Les massages du SPA vous permettront d'éviter les courbatures et vous serez prêt pour de nouvelles ballades en vélo. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, il suffira de prendre un bon bain chaud. Attention, il est bon de lire les règles d'or posées par la ministre des Sports afin d'éviter des accidents lors de la pratique d'un sport, notamment pour les cyclistes séniors.