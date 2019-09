Home » Business Les 5 étapes de l’organisation d’un séminaire résidentiel réussi Business Les 5 étapes de l’organisation d’un séminaire résidentiel réussi

Les entreprises ont un réel souci, celui d’accroître leur productivité et d’avoir des chiffres d’affaires conséquents. À cet effet, elles développent plusieurs stratégies. Si vous avez tout essayé et n’avez pas encore les résultats escomptés, sachez que vous pouvez organiser un séminaire résidentiel afin de mieux motiver vos collaborateurs. Tout ceci participe à la bonne cohésion d’équipe et vous permettra de remotiver vos troupes. Mais, comment réussir cet évènement d’entreprise ? Voici 5 étapes que vous devez impérativement suivre pour réussir votre séminaire.

L’objectif, le point central

Le séminaire résidentiel est ce séminaire qui se déroule pendant au moins une journée d’étude et doit avoir un objectif spécifique. En effet, c’est autour de cet objectif et de votrecible que vous saurez le contenu adapté audit séminaire. Il faut noter que le séminaire résidentiel peut être un séminaire d’intégration, de cohésion, de motivation, etc. Le but est d’assurer lapérennitéde votre entreprise. À cet effet, vous devez donner un objectif à votre séminaire en y cachant bien ce que vous aimeriez obtenir de vos collaborateurs. Lorsque vous prenez en compte ces attentes, vous n’aurez aucun mal à choisir les points de base de votre séminaire.

Le thème et la durée du séminaire

Une fois que vous avez en vue votre objectif, vous devez trouver unthème accrochant à votre séminaire. La vision ici est que les intéressés puissent vraiment avoir envie de participer à ce séminaire que vous vous donnez tant de mal à organiser. Pour ce faire, vous devez trouver un thème qui éveillera leur curiosité et qui ne les laisserait pas indifférents. C’est autour de ce thème que s’articulera votre projet. Après avoir trouvé ce thème, vous devez penser maintenant, à sa durée. Ici, vous devez consacrer le temps nécessaire pour que les uns et les autres s’accordent bien à votre objectif. Cela peut être durant un week-end autour d’une table ronde, dans un hôtel, etc. Et c’est à ce niveau que vous penserez à la salle de séminaire.

La salle de séminaire

Sur la salle de séminaire reposera aussi le succès de votre séminaire résidentiel. Par définition déjà, le séminaire résidentiel se fait dans un lieu hors de l’entreprise et parfois même, hors de la ville. Cela permet à vos collaborateurs de ne pas être distraits au cours de l’évènement. La salle que vous aurez à choisir doit pouvoir contenir le nombre que vous ferez déplacer et doit être bien confortable. N’acquiescer nullement à distance, vous devez vous rendre sur les lieux pour faire votre propre constat. Lorsque le lieu vous convient, vous devez réserver l’espace pour garantir votre place. Ainsi, vous ne serez plus obligé de chercher à la dernière minute, vous risquerez de tomber sur une très mauvaise offre. Toutefois, comparez plusieurs offres et prenez le meilleur en termes de rapport qualité-prix.

Un planning bien établi

Un séminaire résidentiel réussi, c’est également un bon rétroplanning. Ce dernier va vous permettre de bien suivre l’organisation du séminaire. Ainsi, aucune date ne pourra vous échapper et vous satisferez aisément vos prestataires. Pour un rétroplanning bien réussi, prévoyez des marges de manœuvre pour pallier les imprévus. Vous devez aussi concevoir un planning pour mieux suivre les différentes étapes une fois le séminaire commencé. Le présent planning sera également remis aux participants pour qu’ils en soient imprégnés. Ils sauront alors, les heures de rencontre, les activités journalières, les heures de pauses, etc.

Bien informer les participants avant le jour J

La réussite de votre séminaire va dépendre aussi du nombre qui sera présent. Mais, si vous trouvez le bon thème, cela ne devrait pas créer de problème. Maintenant, vous devez bien faire passer le message pour que ceux que vous voulez voir puissent se présenter. Vous pouvez alors notifier sur les invitations que vous leur enverrez de vous faire un retour à la réception de ladite invitation. De même, fixez-vous un délai et s’il n’y a pas de réponse, relancez-les. Par ailleurs, vous pouvez passer l’information sur la page web de votre entreprise avec le chronogramme. Cela vous permettra aussi de consolider les liens après l’évènement.