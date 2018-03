Home » Business Le spécialiste de la création de décors pour les évènements Business Le spécialiste de la création de décors pour les évènements

Que ce soit pour des défilés, des salons, des évènements ou des plateaux TV, il est judicieux d’avoir des décors intéressants qui captent rapidement le regard des visiteurs ou des spectateurs.

Quels sont les domaines d’intervention proposés ?

Les décors sont extrêmement importants, il est donc préférable d’opter pour les services d’un spécialiste qui répond à toutes vos attentes. Pour en savoir plus, il suffit de se diriger sur le site de ce professionnel qui met en avant son expertise dans de nombreux domaines. Grâce à sa renommée internationale, il possède plusieurs domaines d’intervention :

Les plateaux TV

Les parcs d’attractions

Les évènements

Les défilés de mode

Les espaces scéniques

La scénographie

Les restaurants ainsi que les boutiques

Quelles sont les prestations proposées ?

Vous avez sans doute déjà croisé ses créations notamment pour des émissions hebdomadaires, un défilé de mode ou un prime. Les décors sont conçus sur mesure puisqu’ils doivent correspondre à vos attentes. Cette société vous propose plusieurs avantages pour ces diverses créations :

Une fabrication personnalisée

Le montage des décors

Le démontage des réalisations

Le stockage de tous les décors dans des conditions optimales

Depuis son lancement en 2004, cette société a eu l’occasion de réaliser plus de 3000 projets et ce sont 200 professionnels dévoués qui sont à votre service.

De nombreuses chaînes télévisées ont été conquises

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans la création des décors, cette entreprise a les moyens de cibler rapidement ce dont vous avez besoin. Vous gagnez ainsi un temps appréciable lors de la conception tout en disposant d’un accompagnement tout au long du projet. Une charte est fixée par le client et ce spécialiste respecte les délais de réalisation énoncés au préalable. De nombreuses enseignes, groupes et chaînes télévisées ont accordé leur confiance à cette société. En effet, pour les jeux et les programmes télévisés, il est nécessaire d'avoir des décors de qualité.