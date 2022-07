Investir dans l’or : un placement financier intéressant

L’investissement dans l’or est, sans doute, l’un des meilleurs placements financiers. Très prisé par les institutions bancaires, ce précieux métal conserve sa valeur dans le temps, et permet même de faire des bénéfices. Si vous réfléchissez donc à un placement financier intéressant, nous vous invitons à découvrir dans cet article, les raisons pour lesquelles vous devez opter pour l’or.

L’or, une solution pratique de diversification des réserves bancaires

Si l’investissement dans l’or est un placement privilégié par beaucoup de personnes, c’est en raison de son importance pour les banques. En effet, cette matière précieuse permet aux établissements bancaires de diversifier efficacement leurs réserves. Ne présentant pas de risques de crédit, il est préféré par ces institutions qui réduisent alors autant que possible les autres réserves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Joaillerie David.

Par ailleurs, l’or permet aux banques de réduire leur exposition aux devises traditionnelles, notamment durant les périodes de grande fluctuation. En d’autres termes, c’est un moyen de protection des capitaux bancaires qu’il permet de conserver efficacement, quelle que soit la situation qui prévaut sur les marchés.

L’investissement en or, un placement qui vous permettra de sécuriser efficacement vos avoirs

Détenir de l’or ne va pas vous générer des revenus complémentaires tant que vous le conservez. Toutefois, sa stabilité globale est un élément qui rassure. Avec cette matière précieuse, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver du jour au lendemain avec un actif qui vaut désormais la moitié de son prix d’achat. Par ailleurs, avec une évolution (de son cours) plus ou moins corrélée avec l’évolution du coût de la vie, c’est une solution qui vous protégera efficacement contre l’inflation. Bref, l’or est une forme d’assurance que vous pourrez échanger à tout moment auprès des banques, contre un prix juste, en cas de besoin de liquidité.

Les moyens d’investissement dans l’or

Si vous désirez effectuer des investissements dans l’or, deux possibilités s’offrent à vous, à savoir : l’or physique et l’or papier.

L’or physique

Lorsqu’on parle de l’or physique, on fait allusion aux lingots, plaquettes, barres, et pièces en or. Si vous choisissez cette solution d’investissement dans l’or, assurez-vous que ces objets de valeur aient un poids supérieur à un gramme, et une pureté de 995 millièmes au minimum. Par ailleurs, sachez que plus le poids unitaire de l’or est considérable, plus son prix en gramme est avantageux. Ainsi, nous vous conseillons de privilégier l’achat d’un lingot d’or pesant un kilogramme, à celui de 10 lingots d’or faisant chacun un poids de 10 grammes. En ce qui concerne les pièces, il est préférable d’investir dans celles qui ont été frappées après 1800, et qui ont une pureté minimale de 900 millimètres. Toutefois, vous pouvez également vous tourner vers les pièces modernes en or qui sont produites par les pays tels que l’Afrique du Sud et le Canada.

L’or papier

L’or papier est la seconde alternative d’investissement dans l’or. En faisant ce choix, vous ne détiendrez pas physiquement de l’or, mais plutôt des actions de mines d’or, ou des certificats (100 % Quanto ou 100 % Or) proposés par les banques. Ceci dit, sachez que c’est un investissement plus risqué que celui dans l’or physique. En effet, s’il est possible d’échanger votre actif en or papier contre l’or physique, cette opération sera difficile en temps de crise où cette matière devient rare. En général, l’investissement en or papier est plus conseillé pour les spéculations boursières de court terme.