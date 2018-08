Home » Business Guide complet sur la formation à distance de prothésiste ongulaire Business Guide complet sur la formation à distance de prothésiste ongulaire

Une prothésiste ongulaire est une experte spécialisée dans la sublimation des ongles, des mains et des pieds. Elle utilise différentes techniques et outils destinés à embellir les mains (ongles artificiels, limage, bijoux, motifs,etc). Découvrez dans ce guide tous les aspects liés à cette profession.

La formation en prothèse ongulaire

Pour les passionnées de la manucure, suivre une formation adaptée peut leur permettre d'évoluer dans le secteur de la prothésie et du stylisme ongulaire. La formation peut être suivie au sein des écoles d’ésthétisme qui vous donnent l'opportunité de faire partie des professionnels de l’élégance des mains et des pieds quel que soit votre niveau (débutant désirant se familiariser avec le monde de la manucure ou professionnel qui souhaite approfondir ses connaissances). Il est également possible de suivre une formation à distance de prothésiste ongulaire. La durée de la formation n’est pas fixe, elle dépend des établissement et des aptitudes des élèves.

En ce qui concerne le programme d’une formation de prothésiste ongulaire, il est en partie constitué des éléments suivants : dépose gel, résine, nail art, french ou couleur, pose d’extensions capsules, limage, façonnage des ongles, soins des ongles et cuticules, beauté des mains avancés, pose de gainage et manucure et beauté des pieds. Il existe d’autres techniques auxquelles seront formées les stylistes en onglerie. Les programmes établis au sein des établissements physiques sont également proposés pour les formations à distance.

Admission et coût de la formation

Les conditions d'accession à la formation en prothésiste et stylisme ongulaire varient en fonction des établissements. A titre d’exemple, pour obtenir le certificat de qualification professionnelle (CQP) stylise ongulaire, certaines écoles exigent un diplôme dans le domaine de l’esthétique ou une expérience minimum de 2 ans. En revanche pour une formation professionnelle, l’expérience ou l’attestation sont des atouts, mais pas une condition à remplir obligatoirement. Par conséquent, toute personne souhaitant suivre une formation dans ce domaine peut intégrer un établissement professionnel.

Le financement de la formation dépend également des établissements et de la durée. Pour une formation accélérée de 3 jours, prévoyez environ 500 €. Dans le coût de l’apprentissage, est souvent pris en charge le prix du coffret de base que vous utiliserez pour la formation. Vous pouvez vous renseigner auprès des centres de formations ainsi que les instituts de beauté pour en savoir plus sur les tarifs et la qualité des cours. Il est possible dans certaines structures de bénéficier de financements pour amortir les charges.