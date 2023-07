Fabriquer votre e-liquide n'est pas si compliqué avec un calculateur DIY

Depuis quelques mois déjà, vous êtes passé à la vape afin de mettre toutes les chances de votre côté pour diminuer votre consommation de tabac, voire, pour arrêter complètement. Aujourd'hui, vous souhaitez faire davantage d'économies sur l'achat de vos produits. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer votre e-liquide ? Cela vous permettra d'économiser et de jouir d'une parfaite maîtrise des coûts ?

Un calculateur vous aide

Fabriquer votre propre liquide vous permettra, effectivement, de réaliser quelques économies, tout en ayant la possibilité de personnaliser votre produit dans le but d'obtenir la vape parfaite. Il existe de très nombreux choix d'arômes et de bases, alors, la personnalisation sera facile. Vous maîtriserez la composition de vos liquides en choisissant vos arômes, selon vos préférences. Depuis une plateforme spécialisée dans la vape, vous pourrez utiliser un calculateur diy e-liquide qui vous simplifiera cette démarche. Il suffira d'ajouter votre base avec la mesure de VG et de PG désirée. Ensuite, vous n'aurez qu'à compléter ce mélange, avec quelques gouttes d'arôme. Pour cette préparation, il est recommandé d'utiliser des accessoires DIY comme des flacons en plastiques gradués, une seringue, une bouteille mixer.

Des informations essentielles

Grâce à la plateforme virtuelle, vous n'aurez qu'à lire les instructions et visualiser les vidéos mises en ligne. Ainsi, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir pour réaliser votre e-liquide. Vous recueillerez des informations constructives, en ce qui concerne les arômes et leur pourcentage de dilution, les bases, les additifs qui vous aideront à rehausser certaines saveurs, le temps de repos nécessaire du mélange. En effet, après votre fabrication, vous ne pourrez pas vapoter directement votre mélange. En général, il faut attendre 24 heures, et même quelques jours, en fonction du liquide réalisé. Les e-liquides fruités et mentholés demandent une journée, tandis que les e-liquides gourmands et classic, exigent un temps beaucoup plus long, pouvant même aller jusqu'à plusieurs semaines, afin que les arômes soient parfaitement restitués.

