Est-il intéressant de solder un crédit ?

Beaucoup de personnes dès qu’ils ont un peu d’argent ont pour premier réflexe l’épargne. Il est vrai qu’épargner sur un compte ou sur un contrat d’assurance rapporte des intérêts. Cependant savez-vous qu’il est aussi intéressant de solder votre crédit par anticipation ? Voici les raisons dans cet article.

Quelle somme faut-il rembourser pour rendre cette tâche plus intéressante ?

Avant d’effectuer un quelconque remboursement, demandez à votre banque à combien s’élève le coût d’un remboursement anticipé à ce moment précis. Dans le cas contraire, vous pouvez le calculer vous-même grâce au contrat de crédit. Généralement le montant ne dépasse pas les 3% du capital restant dus.

Par la suite, réalisez vous-même un calcul sur les intérêts et assurances. Lorsque vous solder le crédit par anticipation, les mois de remboursement en moins vous donne la possibilité de réduire les cotisations d’assurance.

Après avoir effectué ces calculs, il vous suffira de varier le montant de la somme à utiliser pour solder le crédit jusqu’à atteindre le montant des frais. Ainsi vous avez le montant exact à rembourser pour être le gagnant de l’histoire. Il faut garder à l’esprit que les gains et assurances sur le prêt augmentent très rapidement lorsqu’il reste beaucoup d’années pour finir de solder le crédit.

Quels sont les avantages à solder un crédit ?

Lorsque vous avez de l’argent disponible, demandez-vous s’il serait judicieux ou pas de rembourser votre crédit. En réalité, il n’est pas mauvais de solder un crédit en cours. Il est vrai qu’au début du paiement, la part d’intérêt à rembourser est énorme, mais plus le capital diminue, plus le montant d’intérêt diminue. Solder son crédit vous permet de sortir gagnant dans certains cas. Par exemple lorsque les intérêts de placement sont inférieurs aux intérêts remboursés pour votre crédit, il est bénéfique de vite solder son crédit.

Par ailleurs, quel que soit le montant que vous allez solder, ce paiement fera en sorte de faire baisser automatiquement le capital restant dû au crédit. En effets, les intérêts seront calculés sur le nouveau montant. Par conséquent vous aurez un bénéfice sur la somme totale à rembourser.

Solder son crédit intégralement ou partiellement ?

Maintenant que vous êtes au courant des avantages qu’il y a soldés un crédit il faut décider si vous voulez rembourser totalement ou partiellement le crédit. En effet, dans certains cas, un remboursement partiel peut vous arranger mieux qu’un arrangement intégral et vice versa.

Lorsqu’il s’agit d’un remboursement intégral, vous n’avez plus besoin de régler une échéance à la fin de chaque mois. Ainsi tous les intérêts qui resteront ne vous seront pas facturés. Plus la durée restante du crédit est grande, plus conséquente est l’économie réalisée.

Avec un remboursement partiel, vous avez la possibilité de réduire la période de remboursement du crédit ou de diminuer le poids financier des échéances sur votre budget. Ici également vous limitez le montant du capital restant dû et celui des intérêts à payer.

Les épargnants endentés doivent reléguer l’épargne au second plan. Il est primordial pour eux de solder les crédits afin de bénéficier de certains avantages.