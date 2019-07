Home » Voyage Des vacances en famille sur l’île d’Oléron Voyage Des vacances en famille sur l’île d’Oléron

Quand on passe des vacances en famille, on recherche avant tout des lieux calmes, tempérés et où l’on peut laisser les enfants s’amuser en toute tranquillité. Il n’existe pas beaucoup de lieux touristiques où l’on peut trouver tout ça en même temps. En Charente-Maritime, au large de La Rochelle, l’île d’Oléron offre un terrain de jeu privilégié pour les enfants.

Pouvoir laisser ses enfants jouer dans la nature

Qu’il est agréable de voir ses enfants délaisser les écrans et les consoles de jeu vidéo pour aller s’amuser dehors en pleine nature ! En arrivant, vous pourrez trouver des prestataires qui proposent de la location de vélo pour enfant (garçon et fille) de 6 à 8 ans sur l’île d’Oléron. Vous n’aurez pas besoin d’encombrer votre porte-bagages pour le voyage. Les plus grands partiront à la découverte des lieux entre amis et vous pourrez accompagner les plus petits, notamment dans la zone des marais. Vous pourrez ainsi leur faire découvrir des espèces d’oiseaux préservés à l’image de la cigogne, qui apprécie beaucoup la Charente-Maritime.

Amener les enfants à la plage

Le littoral de l’île d’Oléron est tout à fait adapté pour les enfants. Les plages sont grandes, et la mer est calme. Ils pourront jouer sur le sable et dans l’eau en toute sécurité. Le matin, proposez-leur de faire du cerf-volant ou inscrivez-les à un stage d’été auprès d’un club nautique pour essayer des sports comme la voile, le char à voile ou encore le windsurf. Si les enfants ne sont pas adeptes pour la plupart de fruits de mer ni de crustacés, ils adorent aller les chercher sur la plage en revanche. C’est le moment de les initier à la pêche à pied et de leur montrer les écluses à poissons. Ils apprécieront ramasser des bigorneaux. N’oubliez pas de leur parler de l’histoire du lieu et de leur faire découvrir le fort Boyard, le château, la forteresse de Vauban ainsi que leur montrer le beau point de vue du haut du phare.