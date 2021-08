Home » Loisirs Cours de Rock à Pourrières Loisirs Cours de Rock à Pourrières

Le rock’n roll est un style de musique caractérisé par ses sonorités dansantes. Il est donc assez logique de souvent se laisser entraîner à l’écoute d’un morceau de rock endiablé. Le problème, c’est que vous vous rendez vite compte que vous ne possédez pas l’âme d’un danseur. Heureusement, vous allez corriger cela avec de l’entraînement et un suivi professionnel. Le club de danse Sourdeau vous propose ses cours de rock afin de vous faire découvrir ses rythmes déjantés à Pourrières. Focus sur ses prestations.

Apprendre le rock à Pourrières

Comme tout autre art, la maîtrise de la danse s’acquiert progressivement par l’entraînement. Cela est encore évident dans le cas d’une musique aussi spéciale que le rock’n roll. Grâce à l’école de danse Sourdeau, illuminer la piste de danse par des pas de génie ne sera pas un défi insurmontable.

L’offre de l’école s’adresse à toutes les personnes désireuses de franchir le pas, seul ou à plusieurs, et de prendre des cours de rock dans une ambiance conviviale. Ces cours ont pour but de vous familiariser à cette danse à 6 temps aux sonorités endiablées.

Vous êtes pris en charge par deux professionnels, Gaëlle et Éric Sourdeau, reconnus dans plusieurs catégories de danse. Ils vous apporteront toute leur expérience accumulée au cours de ces nombreuses années de pratique. Avec l’école de danse Sourdeau, entamez en toute sérénité, seul ou en couple, la découverte d’un univers très enrichissant.

Autres cours de danse à découvrir à Pourrières

L’école de danse Sourdeau vous ouvre la porte sur une grande variété de danses pour adultes et pour enfants. Outre le rock’n roll, faites-y la découverte de plusieurs autres rythmes tout aussi excitants. Des stages sont également organisés sous l’initiative de vos deux professeurs afin d’accélérer votre apprentissage.

Entre autres rythmes à découvrir, vous pourrez participer à des cours de musiques actuelles à l’instar du West Coast Swing ou encore accompagner à travers des pas de danse, vos chanteurs préférés. Rythme musical devenu populaire aux États-Unis, le Swing n’est également plus à ses premiers pas en France.

Bien qu’il soit réputé pour être une musique d’ados, le Street Jazz vous fera certainement revivre les meilleures années de votre jeunesse. Il est parfaitement configuré pour ceux qui aiment bouger et prendre du plaisir en dansant. Les cours de Street Jazz sont plus axés sur la technique et seront donc plus exigeants.

Enfin, découvrez aussi la salsa cubaine, la Kizomba, les danses de salon, la Zumba et la Bachata. L’école de danse de Sourdeau vous propose ainsi d’explorer d’autres cultures à travers la danse. N’hésitez donc pas à faire l’expérience.