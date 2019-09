Home » Mode 4 conseils pour bien choisir son coiffeur Mode 4 conseils pour bien choisir son coiffeur

La présentation physique nous importe tous en tant qu’être humain, quel que soit donc le sexe. Ainsi, nous entretenons tout notre corps de la plante des pieds jusqu’aux cheveux. En ce qui concerne justement ces cheveux, l’être humain veut bien sortir de chez son coiffeur avec des cheveux brillants et bien tailler. Toutefois, ce rêve peut se heurter à certaines déceptions dues à l’incompétence de certains coiffeurs. Si vous êtes déçu par votre ancien coiffeur, ou que vous venez d’emménager dans une nouvelle région, voici 4 conseils pour bien choisir votre coiffeur.

Un coiffeur selon vos attentes

On peut mal juger un coiffeur en ce sens qu’on lui confie un travail pour lequel il n’a pas été formé. Cela dit, vous avez une petite part de responsabilité dans le mauvais travail de tel ou tel autre coiffeur. Votre choix doit être premièrement dirigé par ce que vous attendez de votre coiffeur. Cela vous amènera vers un coiffeur indépendant, coloriste, visagiste, etc. En exemple, si vous voulez refaire votre coupe ou changez la couleur de vos cheveux, vous n’irez pas forcément chez le même coiffeur. Aussi, vous devez bien expliquer à votre coiffeur vos désirs. Il est mieux d’avoir une bonne idée sur la coupe à faire avant de vous rendre dans un salon. Chez un coiffeur sur Pertuis, vous pourrez trouver beaucoup d’images illustratives.

Consulter internet

L’internet est toujours une mine d’or dans tous les domaines. Les informations les plus difficiles à trouver se retrouvent sur le net. Alors, lorsque vous êtes à la recherche d’un bon coiffeur, vous pouvez vous rendre sur internet. Ainsi, vous aurez l’avis de tous ceux qui ont bénéficié des services de tel ou tel autre coiffeur de votre région ou quartier. Il est recommandé de ne pas s’arrêter sur le premier avis, mais de prendre en compte la majorité des avis pour une décision judicieuse. Si la plupart font l’éloge d’un coiffeur, alors vous pourrez vous diriger vers ce dernier.

Se fier au bouche-à-oreille

Une des meilleures manières de trouver aussi le bon coiffeur est de se rapprocher de ses ami(es) ou connaissances. Vous voyez forcément des coupes de cheveux qui vous plaisent sur la tête de ceux qui vous entourent. Alors, demandez-leur juste, quel coiffeur leur fait cette merveille sur la tête. Ainsi, vous pourrez être rassuré que dans le salon qui vous sera indiqué, vous ne connaissiez pas de déception. Cependant, vous devez prendre plusieurs renseignements sur le salon indiqué avant de vous diriger là-bas. En effet, certains coiffeurs ne sont pas monotones dans leur travail, des fois, ils peuvent bien faire et parfois, c’est le contraire.

Convenez d’une date pour une première rencontre

Une fois que vous avez bien fait vos recherches par les différents moyens, il est temps d’aller vérifier ce que vous avez lu ou entendu. Vous devez alors vous rendre dans le salon pour toucher du doigt ce que vous avez appris. La toute première fois ne sera pas pour vous coiffer, mais pour discuter et prendre rendez-vous avec le coiffeur. Une fois dans le salon, contrôler bien les produits qu’il utilise, et vérifier l’organisation de son travail. Il doit faire bonne impression dans sa manière de travailler. C’est le sérieux qu’il met dans son travail et l’expertise que vous aurez constatée chez lui qui vous feront prendre un rendez-vous.