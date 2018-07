Home » Web / Hi-tech Comment réussir sa campagne de SMS Marketing ? Web / Hi-tech Comment réussir sa campagne de SMS Marketing ?

Le principe du SMS Marketing consiste à envoyer des SMS à caractère commercial à des milliers d’usagers pour un coût très modique et avec un effet immédiat. Cette pratique jouit d’une très bonne presse auprès des responsables marketing qui voient en elle un moyen efficace et compétitif pour toucher une large cible. Vu l’usage très démocratisé du téléphone portable de nos jours, le SMS marketing est une aubaine remarquable pour diffuser une campagne marketing grâce à des messages succincts et percutants.

L’intérêt du SMS Marketing pour votre entreprise

Le SMS Marketing est un procédé formidable pour l’entreprise en ce qu’il lui permet de toucher de manière idéale une large cible. La consultation du message est quasi-instantanée dans le cas d’une campagne de SMS Marketing. C’est un moyen plus efficace que le mailing pour lequel la fréquence de consultation est moins forte que pour le SMS.

Le fait d’être limité à 160 caractères vous contraint à faire court et à être incisif. Il faut que le contenu soit facilement compréhensible pour une consultation rapide. Outre sa simplicité et sa rapidité, le SMS Marketing vous offre un bon rapport qualité-prix et sera indiqué pour vous si vous avez un petit budget et que vous souhaitez réussir votre campagne de SMS Marketing.

Rédiger un message efficace

Sachez que vous ne disposez que de 160 caractères, cette limitation doit donc vous inciter à être efficace et percutant. Il faut aller à l’essentiel tout en faisant preuve de créativité et d’inventivité dans la manière de délivrer le message. Envoyer au destinataire un message qui va éveiller son intérêt et qui est susceptible de correspondre à ses attentes.

N’hésitez pas à personnaliser les offres promotionnelles et à laisser subsister un certain suspens en vue du teasing. Il est aussi important de choisir le bon moment pour envoyer les messages commerciaux. Il est proscrit d’envoyer des SMS commerciaux entre 20h30 et 8h du lundi au samedi et toute la journée du dimanche de même que les jours fériés. Cela peut importuner les destinataires et nuire à votre business.

Le type de SMS à envoyer en fonction de l’objectif commercial

Le message doit varier selon les objectifs fixés par l’entreprise. La réussite de la campagne de SMS Marketing dépend de la définition de l’objectif commercial. Le message doit être clair et le ciblage pertinent. C’est un bon moyen de fidélisation.