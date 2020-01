Home » Voyage Comment obtenir son visa pour l’Australie ? Voyage Comment obtenir son visa pour l’Australie ?

À la fois pays et continent, l’Australie se situe entre les océans Indien et Pacifique. C’est une destination très prisée pour son dynamisme économique et sa richesse économique. Pour visiter ce pays exceptionnel ou y étudier, vous devez disposer d’un visa de résidence. Voici les démarches à effectuer pour obtenir son visa pour l’Australie.

Où faire la demande

Pour faire une demande de visa Australie, vous avez plusieurs options. Dans un premier temps, vous pouvez vous rendre à l’ambassade de l’Australie de votre pays. Cette demande de visa peut également au Consulat australien de votre région. D’autre part, vous pouvez opter pour une demande en ligne. Il suffit de vous rendre sur le site officiel de l’Immigration Australienne. Une fois sur la plateforme, allez dans ‘’Visa applicants” et “How to apply’’. Ensuite, créez un « ImmiAccount » et pour finir remplissez soigneusement le questionnaire. Dans la mesure où le site est entièrement disponible en anglais, vous pouvez vous faire aider par un prestataire spécialisé dans les démarches d’obtention de visa.

Différents types de visa

L’Australie offre trois principaux types de visas : le visa eVisitor, le visa ETA et le visa de visiteur. Le visa eVIsitor vous permet e vivre au Canada pendant 90 jours. Sa demande se fait en ligne https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/australie/. Il a une validité d’un an et est établi gratuitement. Quant au visa ETA, il est destiné aux citoyens des pays non éligibles au visa eVisitor et a également une période de validité d’un an. Le visa de visiteur pour son compte est le visa le plus coûteux. Il vous permet de séjourner pendant 12 mois en Australie. Pour obtenir le visa visiteur, il faut se rendre sur le site officiel des affaires intérieures.

Conditions d’éligibilité

Les conditions d’octroi de visa pour l’Australie dépendent du type de visa dont vous avez besoin. Pour obtenir le Working Holiday Visa Australie (WHV), il faut respecter un certain nombre de conditions.

D’abord, le postulant doit avoir entre 18 et 30 ans à la date de dépôt de la demande du visa. La condition d’âge est de 18 à 35 ans pour les Français et Canadiens. Il doit également disposer d’un passeport en cours de validité et de ressources financières pouvant lui permettre de satisfaire à ses besoins au début de votre séjour. Le montant indiqué dépend de sa nationalité. Par la suite, le demandeur doit souscrire à une assurance santé valable pour toute la durée de son séjour puis répondre aux critères de santé prescrits par l’Immigration Australienne. Enfin, il ne doit pas avoir participé au programme PVT Australie ou être accompagné de personnes qui sont à votre charge.

En outre, il s’agit d’un visa touriste, le prétendant au visa doit aussi avoir l’intention de faire un séjour de courte durée allant de 3 à 12 mois en Australien. De même, il doit respecter son engagement de ne pas travailler une fois sur le sol australien. De plus, il ne doit pas avoir fait objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus.

Pour obtenir son visa pour l’Australie, il faut remplir les conditions d’éligibilité en fonction du type de visas auquel vous postulez. Ensuite, vous pouvez aller sur le site officiel du bureau d’immigration australien pour effectuer votre demande.