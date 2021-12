Home » Actu Comment obtenir le permis de travail G en Suisse ? Actu Comment obtenir le permis de travail G en Suisse ?

Le travail en Suisse est réglementé pour les étrangers. sur le territoire, l’obtention du précieux sésame était essentielle pour travailler sur le sol suisse. Pour participer à une activité professionnelle, les étrangers doivent demander un permis de travail. Selon leur nationalité, leur durée de séjour et leur lieu de résidence, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de différents types de permis pour différentes situations de travail. En fait, l’accès au marché du travail suisse n’est pas gratuit. Bien que la Suisse ait aboli le système national de préférences et de quotas qui limitait le nombre de travailleurs étrangers Si les démarches administratives requises varient légèrement d’un canton à l’autre, le cœur de la procédure reste les mêmes explications.

Procédures administratives pour les résidents permanents

Pour les résidents ressortissants de l’Union Européens ou originaires d’un pays de l’AELE, la procédure doit être engagée conjointement avec leur employeur. Les deux doivent contacter les autorités cantonales et remplir un formulaire de demande de résidence. Il s’agit de la liste des pièces justificatives que vous devez fournir pour créer votre dossier.

une carte d’identité ou un passeport en cours de validité

, le certificat de travail fourni par votre employeur

, le formulaire de demande de permis de séjour

, le registre de famille (le cas échéant)

, un extrait de casier judiciaire (dans certains cantons)

Le dossier complet doit être soumis à l’administration cantonale compétente, généralement au service de la population, qui le traitera . Vous devrez également payer des frais de dossier qui varient entre 65 et 90 pour cent. Francs suisses selon les cantons. Enfin, lorsque vous arrivez sur le site, assurez-vous de signaler aux autorités.

Procédures administratives pour les voyageurs transfrontaliers

Tout comme les résidents, les voyageurs transfrontaliers bénéficient de l’AFMP (accord sur la libre circulation des personnes) pour se déplacer et travailler en Suisse . Pour obtenir un permis de travail, l’employeur doit contacter le service de la population du canton. Vous devrez vous fournir un certain nombre de pièces justificatives essentielles à la constitution du dossier :

la carte d’identité (ou le passeport dans certains cantons)

, le formulaire de demande de permis de travail (téléchargeable sur le site officiel du canton) complété et signé par vous et votre employeur

, le certificat de résidence (factures d’électricité, avis fiscal ou document officiel du conseil municipal)

le contrat

de travail deux

photos 65 francs suisses

Pour les travailleurs qui souhaitent séjourner en Suisse pendant leur semaine de travail (« travailleurs hebdomadaires »), doivent fournir un document attestant leur résidence en Suisse, sauf dans le canton de Genève.

Procédures administratives pour les étrangers travaillant moins de 90 jours en Suisse

Les travailleurs temporaires ou temporaires travaillant en Suisse sur une base ad hoc et pendant moins de 90 jours par an bénéficient d’une procédure spéciale et simplifiée, la procédure de notification. Un permis de travail n’est pas obligatoire pour exercer leur activité. Il suffit à l’employeur de déclarer ses employés à l’administration. Aujourd’hui, ce type de processus peut être réalisé directement sur Internet, via un portail spécialisé. Sachez que cette procédure ne concerne qu’un nombre limité de professions et que leurs applications diffèrent selon le pays d’origine du demandeur.