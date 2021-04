Home » Loisirs Comment nettoyer des chaussures en daim ? Loisirs Comment nettoyer des chaussures en daim ?

Le daim est une matière très prisée dans la mode vestimentaire. Les chaussures en daim ont conquis les hommes et femmes des temps modernes. Cependant, elles requièrent un entretien très particulier si on veut en profiter au maximum. Les méthodes expliquées dans cet article vous y aideront à coup sûr.

L’entretien

Le daim est un type de cuir qui à le privilège d’être plus d’une finition plus fine, il nécessite donc un entretien particulier. L’imperméabilisation est un processus au cours duquel on imprègne le daim avec un imperméabilisant. Le produit imperméabilisant a pour but de modifier les propriétés de la matière sur laquelle on l’utilise. Il le rend plus hydrophile en formant une carapace protectrice sur la matière. Ce qui lui permettra de résister aux saletés, à l’humidité et aux jours de pluies.

Il permettra aussi à vos chaussures de garder leur couleur et d’être plus résistants. Il est plus judicieux d’imperméabiliser de vos chaussures en daim dès leur achat. Veuillez aussi éloigner vos chaussures des sources de chaleur. Elle dessèche rapidement les chaussures en daim et leur donne un aspect terne et fade. Au cas où un nettoyage ternirait vos chaussures, ne paniquez pas. Il est possible de la raviver avec du cirage spécial daim correspondant à la couleur des chaussures.

Le brossage

Il est primordial d’éviter de mouiller ou de laver les chaussures en daim. En effet, les chaussures en daim deviennent beaucoup plus fragiles lorsqu’elles sont lavées. Il est recommandé d’utiliser un brosse crêpe ou une brosse à poils doux pour y enlever la poussière. Ces genres de brosse servent à frotter le daim dans le sens des fibres. Cela permet d’éliminer en douceur, toutes les saletés qui s’y accumulent. Vous rendrez ainsi à vos chaussures l’éclat et la douceur qui les caractérisent.

Malheureusement la brosse crêpe n’est pas utile en cas d’apparition des taches grasses sur vos chaussures en daim. Toutefois, pour éliminer vos taches grasses vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. En effet, il vous suffit de diluer le vinaigre blanc dans de l’eau chaude. Une fois que le mélange est prêt, appliquez à l’aide d’une éponge de petites goutes sur le daim. Pour finir frottez votre chaussure avec un chiffon tout propre afin de venir à bout de toutes les taches. Ce mélange peut également servir à débarrasser votre daim des anciennes taches.

Le Nettoyage avec un spray

Nettoyer avec une brosse afin de maintenir l’éclat est bien, mais raviver le daim est encore mieux. Pour ce faire, il existe d’autres techniques qui permettent d’entretenir ou de donner une seconde vie au daim. Il s’agit entre autre du nettoyage à sec. Ce type de nettoyage consiste à asperger de l’aérosol sur la paire de chaussures et laisser reposer pendant une heure. Après ce laps de ce temps, vous n’avez plus besoin de nettoyer, votre daim a déjà retrouvé son éclat.

Il est important d’asperger correctement l’aérosol sur les deux chaussures de votre paire. Cela permet de conserver l’unicité de la couleur de vos chaussures en daim. En outre, il est important d’éviter de changer la couleur de vos chaussures. Vous risquez d’en acheter de nouvelles.

Prendre soin de vos chaussures en daim est un impératif. Elles sont très sensibles, ont un coût assez considérable et doivent donc être entretenues à leur juste valeur.