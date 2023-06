Comment installer des pavés extérieurs ? Conseils et astuces

Les pavés extérieurs sont des pavés utilisés pour le sol de la terrasse de votre maison ou encore une allée de jardin. Ces pavés durables et résistants doivent pouvoir être installés selon certains critères et le choix des matériaux, souvent de la pierre, doit être réfléchi. Le pavé autobloquant sera la solution la plus simple, mais certains particuliers préféreront des modèles plus atypiques !

Que sont les pavés extérieurs ?

Cependant, et afin de vous lancer dans la pose de pavés pour votre terrasse, votre sol et votre jardin et prévoir l'installation, il vous faut comprendre de quoi il en retourne. Aussi, nous allons commencer par découvrir les déifférents pavés extérieurs.

On appelle pavé extérieur une pièce d’origine minérale naturelle ou de synthèse qui arrive sous forme de pavé carré le plus souvent, mais de nombreuses autres formes et styles sont disponibles. Le pavé est incrusté dans le sol afin de former de nouvelles allées de jardin, des surfaces de pierre, une terrasse ou encore un nouvel espace pour vos extérieurs.

Choisir son type de pavé selon ses besoins

Il existe plusieurs types de pavés parmi lesquels vous allez pouvoir faire un choix selon vos projets. Les pavés les plus appréciés pour la mise en forme de sol, terrasse ou allée droite sont les pavés dits autobloquants.

Les pavés autobloquants sont des pavés dont la forme permet un emboîtement facile entre les différentes pièces, ce qui offre une mise en place simple et esthétique. Les pavés autobloquants se composent le plus souvent de béton imitation grès, un mélange de sable, de gravier, d’eau et de ciment.

La pierre naturelle sera quant à elle privilégiée pour un usage dans la formation de terrasse, voire d’un lit de pierre soutenu par une couche de sable et de mortier. Le béton sera quant à lui utile pour la mise en forme d’une bordure ou d’une terrasse. Enfin, la pierre reconstituée servira principalement dans le cadre de terrasse et de bordure avec un choix de matériaux et de coloris plus variés.

Savoir installer ses pavés selon le sol et le projet

Selon votre projet de construction et de mise en place de vos pavés, il vous faudra savoir adapter, le type de pavé selon la forme du sol et les besoins de formation pour pouvoir l'installation. Les pavés peuvent, en effet, servir à de nombreux projets dans différents types d’environnements dont le sol sera changeant. On ne place pas un pavé de terrasse comme on place un pavé de jardin.

Avec une allée en pavé, il vous faudra déterminer la direction de l’allée selon qu’elle soit droite, sinueuse, voire courbée. Selon ses dispositions, vous devrez opter pour des pavés arrondis ou des pavés droits. Vous devrez aussi choisir un matériau d'une grande résistance si vous voulez rendre votre allée carrossable. Un usage piéton vous laissera plus de possibilités dans le choix de pavés.

Une terrasse composée de pavés aura le même type de défi puisqu’il vous faudra déterminer si vous voulez une terrasse droite ou courbe. La taille et la dimension du pavé devra aussi varier pour remplir l’intégralité de la surface de construction.

Les pavés de piscine sont d’ores et déjà plus restreints puisqu’il vous faudra opter pour un matériau qui ne glisse pas et soit bien adhérent. Vous devrez également obtenir une surface au sol qui soit bien étanche par lit de sable, ciment ou mortier.

Le pavé en bois, un choix esthétique et pertinent

Outre les très nombreux pavés issus du monde minéral, les pavés de bois se sont progressivement fait une place dans certaines constructions. Les matériaux utilisés sont, en effet, traités au mieux pour que le bois résiste aux allées de l’extérieur.

Il existe deux grandes familles de pavé de bois, à savoir le pavé de bois de bout et le pavé en bois scié. Le pavé de bois de bout est imputrescible, car créé à partir de rondins solides, tandis que le pavé en bois scié est un pavé épais taillé au fil.

Leur pose est recommandée sur lit de sable et permet la création de surfaces au sol remarquable par leur originalité et leur texture. Le bois pourra ainsi servir à votre terrasse ou à votre future allée de jardin.