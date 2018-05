Home » Business Comment gérer ses relations médias avec efficacité ? Business Comment gérer ses relations médias avec efficacité ?

En parallèle de la société de surconsommation, il y a la société de surinformation. Chaque jour, que ce soit le particulier ou l’entreprise, des milliers d’informations arrivent en continu. Certaines sont intéressantes, d’autres pas. Et pour la plupart, ce sont les journalistes eux-mêmes qui font un premier tri et qui décident de relayer les informations selon leur pertinence. Alors comment attirer leur attention ? Comment faire parler de vous et de votre entreprise et quelles méthodes utiliser ?

Les bases du media marketing

Pour attirer l’attention et sortir du lot, il y a quelques règles marketing à respecter. Elles ne sont pas la garantie du succès mais sans elles, personne n’entendra parler de vous :

– expliquer le caractère innovant de son offre et en quoi elle va changer la vie des gens

– l’offre doit être dans la tendance du moment

– connaître la concurrence et se positionner sans la dénigrer

– rédiger un communiqué de presse pertinent et compréhensible

– fournir des visuels (photos, vidéos, kit presse) facilement accessibles et au bon format

– fournir les chiffres de la société et ceux de votre secteur

– mettre à jour et communiquer sur l’actualité de l’entreprise

Si vous ne vous sentez pas de taille pour gérer vous-même vos relations medias, d’autres peuvent le faire pour vous : les attachés de presse.

L’attaché de presse

L’objectif de l’attaché de presse – ou de l’agence – est de créer et d’entretenir une relation durable et de confiance entre les journalistes et et votre société afin d’occuper le terrain médiatique de manière régulière et répétée. Et contrairement à ce que l’on imagine, ce n’est pas uniquement réservé aux entreprises du CAC40.

Avec son soutien et ses conseils, vous allez établir une véritable stratégie média qui vous permettra d’atteindre votre public. A l’attaché de presse de faire le reste. En tant que professionnel, il saura capter l’attention des journalistes dont vous avez besoin au bon moment avec le bon message, que ce soit par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou des médias plus traditionnels.

Dans le contexte actuel où une information en chasse une autre, les relations médias n’ont jamais été aussi stratégiques pour asseoir votre notoriété, votre actualité et votre marque.