Comment faire la différence entre les types de VTT ?

Depuis des années, les constructeurs de VTT rivalisent d'ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus performants avec des accessoires ergonomiques. Réussir à faire une différence entre les différents produits commercialisés est un exercice assez complexe pour celui qui ne s'y connait pas. Cet article vous permet d'en apprendre davantage afin de choisir au mieux votre vélo tout-terrain.

Quels sont les différents types de VTT disponibles sur le marché aujourd'hui ?

Les constructeurs proposent une large gamme de VTT en fonction de la pratique sportive exercée. Il est possible d'acquérir ces vélos auprès de plateformes de vente en ligne de pièces et vélos. Pour s'offrir un équipement et des accessoires de qualité, le mieux à faire est de contacter un fournisseur fiable et sérieux. Voici les différentes catégories de vélos tout-terrain disponibles sur le marché :

Lire également : Comment choisir son vélo électrique ?

le VTT Trail,

le VTT Cross Country ou XC,

le VTT All Mountain,

le VTT Enduro,

le VTT Descente,

le VTT Fatbike.

Le VTT Trail

Le VTT Trail est l'équipement qu'il vous faut si vous souhaitez vous aventurer sur des terrains variés. Généralement, on l'utilise dans des zones moyennement engagées ou en forêt. Que ce soit pour un entrainement à haute intensité ou une promenade décontractée, cet engin répond parfaitement à vos besoins.

Le VTT Cross Country ou XC

Si vous faites partie des cyclistes qui recherchent l'efficacité, la rapidité et la légèreté, misez sur un VTT XC. Il embarque des suspensions qui permettent d'absorber les chocs et aspérités du chemin. Sa géométrie a été spécifiquement pensée pour que l'utilisateur puisse avoir toute l'agilité nécessaire lors des montées.

A lire en complément : Pourquoi choisir le gîte pour ses vacances

Le VTT All Mountain

Les adeptes du vélo en montagne doivent s'orienter vers le VTT All Mountain. Cet équipement est conçu pour affronter les terrains engagés et les pistes escarpées que l'on rencontre généralement en montagne. On peut également l'utiliser sur d'autres types de terrains.

Le VTT Enduro

L'enduro est une discipline très prisée par les amateurs de sports extrêmes et les cyclistes en quête de sensations fortes. Le pratiquant doit être agile, rapide et technique pour éviter des obstacles sur des pistes plutôt engagées en montagne. Pour cela, il faut un équipement adapté comme le vélo associé à ce sport : le VTT Enduro. Grâce à sa géométrie particulière et à ses suspensions performantes, il procure un maximum de plaisir lors des phases de montées et descentes.

Le VTT Descente

Comme son nom l'indique, la descente ou DH est une discipline réservée aux phases de descente sur des pistes en montagne. La présence de suspensions performantes, de ressorts métalliques et de gros freins sur le vélo Descente permet de ressentir un maximum de sensations et de bénéficier d'un bon confort.

Le VTT Fatbike

Si vous habitez dans une zone reculée ou que vous allez souvent en campagne, pensez à vous équiper d'un Fatbike. Cet engin sera votre allié lorsque vous vous déplacerez dans la boue, le sable ou la neige. Il possède en effet des pneus surdimensionnés qui facilitent la vie du cycliste, peu importe le type de terrain sur lequel celui-ci évolue. De plus, c'est un équipement robuste conçu pour emporter tout le matériel nécessaire lors d'une randonnée.

À présent que vous connaissez les différents types de VTT disponibles sur le marché, voyons comment choisir le vélo qui convient à ses besoins.

Vous l'aurez compris, on ne choisit pas un VTT au hasard. Il faut prendre en compte 2 critères essentiels à savoir : le type de pratique et le type de terrain. Avant de choisir un vélo en ligne, il est important d'identifier le type de pratique que vous souhaitez effectuer. Pour quel usage souhaitez-vous acheter un VTT ? Est-il question de simples promenades en forêt, de pratique en montagne, de sorties toniques ou de longues randonnées entre amis pendant les vacances ? Ce sont autant de données qu'il faut prendre en considération.

Concernant le type de terrain, notez par exemple qu'un VTT All Mountain est plus adapté en montagne qu'un vélo Trail. Si vous souhaitez parcourir de longues distances sur des terrains variés, il est préférable de miser sur un Fatbike.

Pour pratiquer du VTT en toute sécurité, nous vous conseillons de faire un contrôle régulier avant de partir à l'aventure. Vérifier l'état et la pression de vos pneus. Prenez également le soin de jeter un coup d'œil à l'état des freins. S'ils sont usés, changez-les au plus vite. Qu'en est-il des feux avant et arrière ? Pour être en règle vis-à-vis de la loi, ces accessoires doivent respecter les couleurs d'éclairages réglementaires (blanc ou jaune à l'avant et rouge à l'arrière).

Pour renforcer votre sécurité, le port de certains accessoires comme le casque est recommandé. Pour les pratiques extrêmes, des genouillères et des gants vous seront utiles. N'oubliez pas de porter des vêtements clairs, visibles ou réfléchissants.