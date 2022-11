Comment éviter de révéler des informations personnelles en vendant vos appareils connectés ?

Nous avons tous de vieux appareils électroniques qui traînent dans nos placards ou nos tiroirs. Et beaucoup d'entre nous auraient bien envie de s'en débarrasser, mais ne savent pas comment le faire en toute sécurité. Qu'il s'agisse d'un ordinateur portable ou d'un mobile, il existe plusieurs façons de gagner un peu d’argent avec vos appareils inutilisés sans compromettre vos informations personnelles ni vous mettre en danger.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers chaque étape de la vente de vos anciens appareils et vous montrerons comment faire en sorte que l'on ne puisse pas remonter jusqu'à vous une fois qu'ils ont été vendus.

Quelles sont les meilleures façons de vendre des appareils électroniques usagés ?

Voici quelques-unes des meilleures façons de vendre vos appareils électroniques usagés :

vendre directement à un particulier. Si vous avez beaucoup d'appareils et que vous ne voulez pas vous occuper d'une expédition compliquée, vous pouvez essayer de les vendre près de chez vous. Vous pouvez le faire en publiant une annonce ou en demandant à vos amis et à votre famille s'ils sont intéressés par vos vieux appareils électroniques ;

vendre sur un site d'enchères en ligne. Des sites comme eBay ou Amazon Marketplace constituent une bonne option si vous souhaitez toucher un large public et obtenir de l'argent réel immédiatement. Assurez-vous simplement que l'appareil ne contient aucune donnée avant de le mettre en vente ; sinon, ceux qui l'achètent pourraient avoir accès à des informations vous concernant ou à d'autres détails personnels sensibles ;

Vendre à un détaillant spécialiste. Si votre appareil est encore sous garantie (notamment si vous avez acheté une extension), c'est probablement votre meilleure option d’obtenir de l'argent réel pour votre équipement. La plupart des magasins proposent des programmes de reprise qui vous permettent de réduire d’autant le coût de vos futurs achats grâce à l’échange de ces vieux appareils électroniques !

Bien entendu, toutes ces options dépendent du type d'appareil que vous souhaitez vendre. Par exemple, s'il a plus de trois ans et que sa valeur a nettement baissé, s'il est cassé et qu’il ne vaut pas la peine d'être réparé, vous devrez plutôt envisager son recyclage.

Effacez votre disque dur

Vous pouvez utiliser quelques outils différents pour effacer le disque dur de votre ancien ordinateur et protéger vos informations personnelles des regards indiscrets.

Les logiciels de récupération de données ne pourront pas retrouver les fichiers supprimés ni même les données effacées si vous avez utilisé un outil gratuit d'effacement de disque sur celui-ci avant de le vendre ou de l'offrir en cadeau : c'est donc une procédure qui vaut vraiment la peine d'être réalisée !

Désactivez toutes les applications et tous les services en cours d'exécution sur l'appareil

Supprimez toutes les informations de connexion de la mémoire de votre appareil. Cela inclut les courriels, vos comptes sur les réseaux sociaux et les profils de jeu : tout ce qui pourrait laisser sur internet une trace pour toujours de qui vous êtes !

Retirez la carte SIM de vos téléphones

Vous devez retirer la carte SIM de votre téléphone. L’emplacement de la carte SIM est facile à repérer. Si vous avez un plateau pour carte SIM, retirez-le de l'appareil et mettez-le dans un autre téléphone. Si vous avez un emplacement microSD, débarrassez-vous-en également.

Les batteries amovibles doivent être elles aussi enlevées. Assurez-vous enfin qu'il n'y a pas de ports ou d'ouvertures dans votre téléphone.

Retirez la carte SD de votre appareil photo

Veillez à retirer la carte SD de tout appareil photo avant de le vendre. En effet, celle-ci contient beaucoup d'informations personnelles, y compris vos photos et vidéos. Il en va de même pour les tablettes, les smartphones et les ordinateurs portables ainsi que tous les autres appareils intelligents.

L'acheteur peut être en mesure de récupérer tout ou partie de vos données à l'aide d'outils spécialisés si vous n'avez pas retiré la carte SD au préalable. Le fait de la retirer signifie qu'il n'est plus possible d'y accéder, alors ne la laissez pas en place et ne la remettez pas dans son appareil d'origine par la suite !

Existe-t-il un moyen facile d'effacer le disque dur de mon ordinateur ?

Il existe des outils qui vous permettent d'effacer votre disque dur. L'un d'entre eux est Eraser, qui a une interface très simple et ne nécessite presque aucune connaissance technique. Il s'agit d'un logiciel qui vous permet de supprimer des fichiers avec des données aléatoires, de sorte qu'il est impossible pour quiconque de récupérer le fichier d'origine. Bien entendu, il existe d'autres options telles que Darik's Boot and Nuke (DBAN), qui peuvent également être utilisées à cette fin.

Appuyez simultanément sur les boutons Power et Volume Down jusqu'à ce que vous voyiez le logo Android sur votre écran, puis relâchez-les. Si vous ne l'avez pas encore fait, il se peut que l'on vous demande de saisir votre PIN ou votre mot de passe (avec des variantes de procédure selon l’appareil utilisé).

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur VOLUME DOWN à plusieurs reprises jusqu'à ce que « wipe data/factory reset » apparaisse, puis appuyez sur POWER pour le sélectionner. Votre téléphone vous confirmera que vous voulez effacer toutes les données utilisateur du stockage interne en vous demandant « Êtes-vous sûr ? ». La prochaine fois que vous allumerez votre appareil, tout sera effacé, y compris les photos et les vidéos stockées sur la carte mémoire.

Cette opération effacera tout ce qui se trouve sur votre appareil et le ramènera aux paramètres d'usine. Vous pourrez alors configurer votre téléphone comme s'il était neuf, y compris les comptes de messagerie, et restaurer des applications à partir de sauvegardes iCloud ou iTunes.

Vous pouvez vendre vos appareils en ligne et gagner un peu d'argent, mais vous devez être malin. Il existe de nombreux moyens de le faire en toute sécurité, mais si vous ne faites pas attention, quelqu'un pourrait tout savoir de vous à partir d'un seul appareil électronique. Avant de vendre vos vieux gadgets, assurez-vous qu'ils ont été nettoyés et cryptés. Et pour finir, n'oubliez pas d'effacer votre empreinte digitale !