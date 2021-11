Home » Santé Comment consommer l’huile de CBD ? Santé Comment consommer l’huile de CBD ?

La vente d’huiles de CBD, également appelées cannabidiol, soulève régulièrement de nombreuses questions : quelle dose de l’huile de CBD ? Quelle est la différence avec le cannabis ? Est-ce permis ? Est-ce nocif pour la santé ? Comment l’utiliser ?

En France, le cannabidiol est soumis à une réglementation stricte qui réglemente la commercialisation des produits CBD . Ses avantages ont fait l’objet de nombreuses études scientifiques. La communauté médicale s’appuie sur les vertus du cannibidiol comme traitement complémentaire comme analgésique et anti-inflammatoire.

Quant à l’huile de CBD, elle est positionnée comme complément alimentaire pour le bien-être des humains et même des animaux.

Il s’avère être une excellente alternative pour traiter certaines affections et être utilisé comme cessation de fumer. Découvrez une série de 10 questions pour démystifier une huile de chanvre, mais sujette à controverse.

1. Le CBD, une substance légale ou illégale en France ?

Tout d’abord, le CBD, ou cannabidiol, est distingué du THC contenu dans le cannabis. Le cannabidiol et le THC sont deux cannabinoïdes présents dans la plante de chanvre.

La législation française s’est assouplie concernant l’utilisation du CBD et tend à se détendre vers une utilisation réglementée et médicalement réglementée autour du THC. Cependant, il y a du maïs !

Lorsque nous parlons du CBD, c’est le cannabidiol, une substance dérivée du chanvre, qui ne possède pas le THC psychotrope contenu dans le cannabis euphorique . La perception et le psychisme du consommateur de CBD ne sont en aucun cas altérés, contrairement à la consommation de cannabis.

Le CBD a été reconnu comme non toxique par l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

La forme liquide du CBD, si elle est obtenue uniquement à partir de graines et de fibres de chanvre , est autorisée et réglementée par la législation française. Ainsi, la commercialisation et l’industrialisation du CBD sous forme liquide restent réglementées et limitées.

D’autre part, les produits contenant principalement du THC, c’est-à-dire la molécule psychoactive de cannabis, ou qui sont formés à base de fleurs ou de feuilles de chanvre , restent interdits en France. Le seuil maximal de THC autorisé par la loi est de 0,2 %.

Il existe cependant quelques exceptions. Certains médicaments contenant du THC sont autorisés sur le marché français par l’ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments) et prescrits uniquement par des médecins spécialisés, conformément à un protocole strict dans le cas de certaines maladies prédéfinies par l’ANSM.

2. L’huile de CBD, le dosage et la posologie spécifiques sont-ils recommandés ?

Quel dosage de CBD faut-il adopter ?

Le dosage de l’huile de CBD varie d’un individu à l’autre, en fonction de ses besoins, de sa morphologie, de ses antécédents médicaux, de sa santé et du produit utilisé.

En raison de ses effets relaxants, la posologie recommandée pour l’huile de CBD ne doit pas dépasser 150 mg par jour. Chez certaines personnes, l’huile de CBD peut générer de la somnolence, il est donc préférable de l’utiliser le soir et de ne pas prendre la voiture après en le consommant.

Cependant, il est important de noter que la posologie de CBD dans une huile est variable avec une concentration comprise entre 2,5 % et 40 % . Sa posologie varie donc en fonction du produit consommé.

Un dosage en fonction de votre rythme

Pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle , la pipette facilite l’évaluation de votre consommation.

C’est à vous d’ajuster votre dosage de CBD et, pour ce faire, vous pouvez suivre les recommandations de notre calculatrice d’huile CBD.

Si vous êtes un consommateur régulier et que vous souhaitez augmenter les effets du CBD, vous devrez ajouter une dose supplémentaire de CBD.

Si vous commencez votre consommation , il est préférable de privilégier les huiles de CBD moins concentrées, puis d’augmenter progressivement la dose si vous n’obtenez pas les effets souhaités.

Pour vous aider à commencer avec la bonne dose, vous pouvez l’estimer en fonction de votre poids ou faire les calculs sont plus faciles avec notre calculatrice. En moyenne, la posologie de 1 mg à 6 mg dans 5 kg doit être évaluée. C’est-à-dire que pour une personne pesant 90 kg, la posologie idéale de CBD est de 20 mg (faible résistance) à 120 mg (haute résistance).

Cependant, cette base n’est pas universelle et reste variable d’un individu à l’autre. Selon votre prise de médicaments habituelle, votre santé ou votre physiologie, la posologie doit varier en fonction des effets obtenus.

Les différentes quantités existantes

microdosage de CBD, qui est de 0,5 à 20 mg par jour et en fonction de votre poids, peut être suffisant pour certains types de maladies Le . Cette dose de CBD est utilisée pour agir sur les troubles du sommeil, l’anxiété, les maux de tête et les nausées.

La quantité d’huile de CBD dans la posologie dite « standard » varie de 10 à 100 mg selon votre poids. Il est plus efficace en plus de traitements tels que analgésiques, anti-inflammatoires, états dépressifs, sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes.

La dose plus élevée jusqu’à 800 mg par jour est dans l’ordre du traitement. Il est supervisé et suivi par un médecin spécialiste . Cette posologie est prescrite en fonction des antécédents médicaux du patient, ainsi que dans le cas de maladies graves telles que les cancers pour soulager les patients.

Quelle est la dose de CBD par huile ?

Le dosage du CBD s’adapte en fonction de la concentration de CBD dans l’huile.

Prenons par exemple une huile de CBD à 3% . Si vous appliquez une dose quotidienne de 3 ou 4 gouttes de CBD chaque fois 3 fois par jour, votre dose est en moyenne de 18 mg par jour. Bien en dessous de la recommandation maximale admissible de 150 mg par jour.

Pour une huile de CBD à 5%, avec une dose de 4 gouttes par prise, renouvelée 3 fois par jour, vous n’atteignez que 30 mg par jour.

Pour connaître la quantité de CBD contenue dans votre compte-gouttes, il contient en moyenne 1 ml de liquide.

Quels sont les calculs ?

Et pour trouver son taux en mg de CBD, vous devrez appliquer cette formule:Le CBD total contenu dans le flacon d’huile ÷ le nombre de millilitres dans la bouteille = le taux en mg de CBD dans votre compte-gouttes.

Par exemple, pour un flacon de 10 ml d’huile contenant 300 mg de CBD, ou 3%, vous devrez calculer : 300 ÷ 10 = 30 mg de CBD par compte-gouttes. En moyenne, un flacon de 10 ml contient 240 gouttes avec 500 mg de CBD, soit 2 mg par goutte.

Dosages et concentrations moyens

À titre de référence, voici la dose moyenne de CBD en mg par goutte, dans un flacon de 10 ml, et en fonction du pourcentage de concentration de CBD présent dans chaque huile :

Une huile de CBD à 2,5 % contient au total 115 mg de CBD et 1,15 mg de CBD par goutte.

Ensuite, l’huile de CBD à 3% contient au total 150 mg de CBD et 1,5 mg de CBD par goutte.

Quant à 5 % d’huile de CBD, elle contient au total 250 mg de CBD et 2,5 mg de CBD par goutte.

Comme pour 6 % d’huile de CBD, elle contient au total 300 mg de CBD et 3 mg de CBD par goutte.

Pour 10 % d’huile de CBD, elle contient au total 500 mg de CBD et 5 mg de CBD par goutte.

En revanche, 15 % d’huile de CBD contient au total 750 mg de CBD et 7,5 mg de CBD par goutte.

Pour 20 % d’huile de CBD, elle contient au total 920 mg de CBD et 9,2 mg de CBD par goutte.

Une huile de CBD à 30 % contient au total 138 mg de CBD et 13,8 mg de CBD par goutte.

Enfin, une huile de CBD à 40 % contient un total de 184 mg de CBD et 18,4 mg de CBD par goutte.

La posologie du CBD et la posologie sont indicatives et peuvent varier d’un produit à l’autre. Il permet même à tout d’apporter une base pour commencer sa consommation d’huile de CBD.

Prenez la bonne décision pour vos animaux de compagnie

Pour l’administration sur des animaux, la posologie recommandée de CBD doit être faible en CBD . Un pourcentage maximum de 3 % est suffisant. Commencez une dose au plus bas, puis augmentez progressivement si vous ne le faites pas voir toute amélioration. Toutefois, cesser d’utiliser de l’huile de CBD en cas d’effets secondaires tels que la diarrhée ou la somnolence.

3. L’huile de CBD est consommée par voie orale

Il est possible d’absorber l’huile de CBD par voie orale, mais elle n’est pas idéale pour bénéficier de tous les bienfaits du cannabidiol.

En ingérant du CBD directement sous forme d’huile ou de capsule, le foie filtre le cannabidiol, diminuant ainsi son action dans l’organisme. Seuls 15 à 20% des ingrédients actifs peuvent passer.

La majorité des consommateurs d’huile de CBD l’utilisent par voie sublinguale, c’est-à-dire sous la langue. Ce biais permet une absorption optimale. Le CBD traverse ainsi les muqueuses buccales pour se propager dans le flux sanguin.

La posologie est simple. Tout d’abord, vous ne devez pas boire, manger ou fumer, dans les 5 minutes précédant l’application.

Placez-vous devant un miroir et, à l’aide de la pipette de la bouteille d’huile, vous pouvez laisser tomber quelques gouttes d’huile de CBD selon à la dose souhaitée, sous votre langue.

Laissez-le agir pendant 1 à 2 minutes, tant que son action se diffuse dans votre corps. Vous pouvez ensuite avaler le reste de l’huile de CBD sous votre langue.

Vous devez ressentir les premiers effets, entre 5 et 20 minutes après la prise, sur une période de 2 à 3 heures.

Si le goût de l’huile de CBD vous déplaît, il est également possible de l’ajouter à vos préparations alimentaires . De cette façon, vous pouvez ingérer votre dose quotidienne, seule son action sera moins immédiate qu’en application sublinguale.

Contrairement aux capsules d’huile de CBD, l’application d’huile de CBD a un effet immédiat. L’effet des capsules n’agit que pendant la digestion.

4. L’huile de CBD est-elle dangereuse pour la santé ?

L’huile de CBD ne présente pas de danger pour la santé, mais peut parfois provoquer des effets indésirables. Comme pour de nombreux médicaments ou huiles essentielles, son utilisation est conseillée avec parcimonie aux femmes enceintes et aux enfants.

Par son relaxant action, la posologie de CBD doit être graduelle et administrée selon l’effet désiré. Certaines personnes peuvent avoir vu de mauvaises réactions comme des étourdissements. Il ne s’agit que de phénomènes mineurs. Par conséquent, il est préférable de ne pas prendre le volant après avoir consommé du CBD pour la première fois , afin d’identifier les effets négatifs pouvant être dangereux.

De plus, si vous prenez un traitement médical , vous devrez parler à votre médecin pour éviter toute interaction médicamenteuse qui pourrait nuire à votre santé.

Lorsqu’ils sont administrés à des animaux, des effets indésirables sont généralement observés : baisse de la pression artérielle, diarrhée ou sécheresse buccale.

5. L’huile de CBD peut-elle être utilisée dans le vapotage ?

L’huile de CBD peut être utilisée comme alternative pour les personnes qui souhaitent arrêter toute forme de dépendance par son action relaxante. Cependant, l’huile de CBD ne doit jamais être inhalée, sous risque de graves problèmes respiratoires !

Le format e-liquide est adapté pour cigarettes électroniques. Le CBD aide au sevrage de la nicotine et procure une sensation apaisante. Les e-liquides CBD se distinguent du cannabis parce qu’ils ne possèdent pas de THC, ou ils ont un seuil inférieur au seuil autorisé de 0,2% de THC.L’absorption du cannabidiol dans les e-liquides est plus rapide qu’avec de l’huile ou de la crème CBD.

Pour garantir la sécurité et la santé des consommateurs, il est essentiel d’utiliser un e-liquide certifié CBD et des normes européennes. Il se compose de propylène glycol (PG), de glycérine végétale (VG), d’arômes et de CBD. L’inhalation d’huile par cigarette électronique peut entraîner de graves problèmes pulmonaires, entraînant parfois la mort, comme aux États-Unis.

6. L’huile de CBD est-elle obtenue par procédé chimique ?

Pour obtenir de l’huile de CBD provenant de graines de chanvre et de fleurs, 3 processus coexistent .

L’extraction chimique comme première méthode

Un premier procédé peu coûteux est l’extraction chimique . Les molécules de cannabidiol sont extraites et séparés des tissus végétaux par l’action de produits chimiques tels que l’éthanol, l’hexane ou le butane et l’alcool. Ensuite, le liquide est obtenu par évaporation qui capture les molécules de cannabidiol.

Ce type d’extraction par solvant est parfois utilisé dans la production d’e-liquide ou dans l’industrie textile . Cependant, il reste dangereux et doit être utilisé par des professionnels pour empêcher le solvant de contaminer le cannabidiol.

L’alternative au CO2

Si le produit nécessite une huile purifiée, c’est l’extraction du CO2 qui est préférée. Il s’agit d’un procédé industriel et coûteux qui élimine la plupart des impuretés présentes dans les molécules de cannabidiol par extraction du dioxyde de carbone.

Les graines et les tiges suivent différentes étapes en circuit fermé pour assurer la meilleure extraction des molécules de CBD. Tous les ingrédients actifs du CBD sont donc conservés. L’utilisation du CO2 évite l’utilisation de solvants chimiques dangereux et nocifs pour la santé. Ce procédé est préféré pour la fabrication de cosmétiques ou de compléments alimentaires à base de CBD.

Le choix de la maison

Un processus naturel peut également être adopté et est généralement réalisé par des individus. Il s’agit d’une extraction utilisant des huiles végétales , généralement avec de l’huile d’olive ou de sésame. Ces types d’huiles favorisent l’extraction des molécules de CBD.

Il consiste à chauffer le matériel végétal dans l’huile pendant plusieurs heures. Cette perfusion doit ensuite être filtrée pour obtenir de l’huile de CBD.

Cependant, leur date de consommation est limitée dans le temps. Les produits issus de ce processus doivent être consommés rapidement pour garantir tous leurs avantages. Leur faible teneur en CBD fait de ce processus une méthode de marketing inappropriée.

7. L’huile de CBD est-elle idéale pour lutter contre le stress et la dépression ?

En 2019, une étude conjointe menée par des chercheurs en neurobiologie des universités aux États-Unis, le Canada et l’Italie ont montré que le CBD stimule la production de sérotonine, également connue sous le nom d’hormone du bonheur.

Le cannabidiol régule l’humeur, réduit le comportement anxieux et améliore le sommeil.

Une étude de l’American College of Neuropsychopharmacology a mis en lumière les avantages du CBD dans la réduction du stress dans la prise de parole en public.

Des chercheurs en biomédecine de l’Université de Cantabrie ont également révélé l’action rapide et efficace du cannabidiol en tant qu’antidépresseur.

8. L’huile de CBD présente de nombreux avantages pour la santé ?

L’huile de CBD, ou cannabidiol, est une molécule dérivée du chanvre. Il a donc ses avantages. Historiquement, le chanvre était utilisé à la campagne pour soigner les animaux, en particulier les vaches.

Le CBD vous permet de détendre les animaux stressés ou de soulager les problèmes articulaires. Les vertus thérapeutiques que l’on peut aussi trouver chez l’homme.

Aujourd’hui, de nombreuses études scientifiques émergent et ont tendance à prouver les bienfaits du CBD sur notre santé. De nombreux bienfaits apaisants et anti-inflammatoires se retrouvent chez les utilisateurs.

Deux études scientifiques, menées en 2008 et 2017, démontrent l’action du CBD sur l’équilibre métabolique. Le cannabidiol agit sur la régulation de la température corporelle, de l’acidité présente dans l’organisme et des niveaux de sucre.

De nombreuses recherches scientifiques promeuvent l’action bénéfique du CBD sur les cellules cancéreuses ou aident les personnes atteintes de maladies auto-immunes à mieux faire face aux effets néfastes de leurs traitements.

Des chercheurs du Nova Institute ont montré que les patients atteints d’épilepsie et de troubles psychiatriques soutiennent davantage d’effets secondaires des médicaments à base de CBD. Les produits à base de CBD seraient donc populaires auprès des patients qui utilisent des bienfaits thérapeutiques.

La communauté médicale est de plus en plus en s’appuyant sur les avantages du CBD. Son ingrédient actif est basé sur une relaxation musculaire importante. Son action est donc préconisée en cas de douleur neuropathique, chez les patients atteints d’épilepsie sévère, dans les soins contre le cancer, dans le cas de soins palliatifs et de contractions douloureuses de la sclérose en plaques.

L’action du CBD est également identifiée pour d’autres maladies liées au système nerveux.

9. Le CBD est-il un médicament ?

L’huile de CBD est considérée comme un complément alimentaire et non comme un médicament. Cependant, vous pouvez trouver du CBD dans la posologie des médicaments autorisés.

Après la reconnaissance de l’OMS comme molécule non toxique, les médicaments à base de CBD peuvent désormais être prescrits en France sur ordonnance. La molécule de CBD, associée au THC, se trouve dans le médicament Sativex . Un spray oral pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.

Il a reçu une autorisation de mise sur le marché en France par l’ANSM. Mais sa commercialisation n’a pas encore pu être appliquée sur le territoire, contrairement à autres pays européens.

Le marinol est également un médicament autorisé. Il peut être prescrit aux patients atteints de maladies graves. Comme analgésiques ou contre les nausées, et pour lesquels aucun traitement n’aurait pu être efficace. Son utilisation est stricte et encadrée. Il s’agit de capsules formulées avec de l’huile de THC synthétique, autrement appelée dronabinol.

Le professeur Serge Perrot, rhumatologue et membre du comité d’experts de l’ANSM, estime qu’environ 4 millions de français ne disposent actuellement pas de solutions thérapeutiques pour apaiser la douleur. De cette façon, ils pourraient se tourner vers le traitement du cannabis.

10. L’huile de CBD est-elle anti-inflammatoire ?

En massage, l’huile de CBD serait un excellent anti-inflammatoire en application locale. Il aide à dégonfler et à détendre les zones douloureuses , ainsi qu’à apaiser les douleurs musculaires et articulaires.

Par son effet anti-inflammatoire, l’huile de CBD est également utilisée sur les parties sensibles de l’épiderme , qui doivent être apaisées. et réparés. De plus en plus de marques cosmétiques commencent à utiliser le CBD dans leurs formulations. En application cutanée, l’huile de CBD aide à soulager l’eczéma ou les plaques de psoriasis.

Cependant, si l’utilisation de l’huile de CBD dans la peau présente des réactions, arrêtez son application et privilégiez la consommation sous forme orale d’huile.

Deux méthodes pour consommer l’huile de CBD

Le CBD est une excellente alternative pour baisser sa consommation de cannabis. Le CBD possède des vertus thérapeutiques. Les consommateurs de CBD utilisent ce produit pour se détendre, s’apaiser et diminuer leur stress. L’huile de cbd est l’une des formes les plus connues que peut prendre le CBD. L’huile de CBD est également très utile pour les personnes qui souffrent de dépression. Voici deux méthodes pour consommer l’huile de CBD.

Par voie sublinguale

L’huile de CBD peut se consommer par voie sublinguale. Cela signifie que vous devez disposer quelques gouttes d’huile de CBD directement sur votre langue. Après application, rincez votre bouche. Le goût du CBD sera assez fort, idéal pour les anciens fumeurs de cannabis qui souhaitent retrouver un goût et une odeur semblable à la weed.

Diluer dans ses boissons

L’huile de CBD peut également être diluée dans vos boissons. La boisson favorite des consommateurs est la tisane. Préparez votre infusion, puis incorporez quelques gouttes d’huile de CBD. Sachez, que vous pouvez consommer l’huile de CBD avec n’importe quelle boisson.

Maintenant vous connaissez tout ce qu’il y a à savoir sur l’huile de CBD. Vous pouvez désormais consommer l’huile de CBD sans crainte et en toute sécurité.