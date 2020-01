Home » Maison Comment augmenter la valeur de votre maison grâce aux inserts, cheminées et poêles ? Maison Comment augmenter la valeur de votre maison grâce aux inserts, cheminées et poêles ?

Que ce soit pour y habiter vous-même ou pour le donner en location, acquérir une maison, un appartement ou encore une villa représente toujours un investissement. Et en tant que propriétaire, vous espérez voir la valeur de votre bien s’accroître au fil du temps. Il existe d’innombrables manières d’apporter une plus-value à votre logement, de la rénovation du toit à la construction d’une annexe en passant par l’isolation des murs. Mais l’une d’entre elles échappe à de nombreux propriétaires : l’installation d’une cheminée.

Peu importe le type de foyer, l’installation d’un poêle, d’un insert ou d’une cheminée augmentera immanquablement la valeur du logement. S’ils sont avant tout utilisés comme des moyens de chauffage confortables lorsque la température descend en dessous de zéro, ils sont aussi une source d’agrément pour les habitants. Ce qui explique que même dans les régions chaudes comme dans le désert brûlant qui entoure Phoenix, en Arizona, les propriétaires puissent tirer profit de l’installation d’un foyer dans leur salon.

Les foyers au top des critères de choix des acheteurs

Sceptique ? Pourtant, selon une enquête réalisée en 2013 auprès des acheteurs, la présence d’une cheminée arrive dans le top des critères de choix d’un logement. Une étude récente publiée par le Centre national de la recherche immobilière montre que l’installation d’un foyer augmente la valeur d’une maison de 12% en moyenne. Et près de 70% des agents immobiliers constatent la plus-value des maisons dotées d’un foyer.

Pourquoi un tel succès ?

Comment expliquer cette plus-value? D’abord parce que les cheminées sont synonymes de luxe et de standing, surtout si elles sont élégamment conçues et faites de matériaux nobles. Ensuite parce que l’usage d’un poêle permet de réaliser des économies de chauffage : le chauffage au bois ou au pellet par exemple demeure moins cher que le gaz ou le mazout, même si les chaudières domestiques modernes ont beaucoup progressé. Surtout, rien ne remplace la chaleur réconfortante d’un foyer. Autour d’une cheminée, un salon devient beaucoup plus convivial et accueillant.

4 conseils pour optimiser l’installation de votre foyer

Installer un foyer : oui, mais pas n’importe comment ! Voici quelques conseils pour optimiser votre investissement et mettre au mieux en valeur votre future cheminée.

Budgétisez votre investissement

La clé de tout projet de rénovation réussi est de s’assurer d’un retour sur investissement. En d’autres termes, vous souhaitez que la plus-value apportée soit supérieure au coût des travaux. Si installer un poêle, un insert ou une cheminée est généralement un investissement rentable, il nécessite néanmoins une budgétisation minutieuse au départ. Assurez-vous de comparer les coûts des différentes options.

Choisissez judicieusement l’emplacement du foyer

Comment déterminer le meilleur emplacement pour votre cheminée ? Tout dépend si elle est destinée à chauffer efficacement une pièce ou s’il s’agit davantage d’un foyer d’agrément, auquel cas elle aura toute sa place par exemple au beau milieu du salon. Mal placé, votre foyer risque bien de ne représenter aucune plus-value pour votre bien.

Avec les progrès technologiques récents, un entrepreneur peut installer une cheminée en marbre ou en pierre bleue à peu près sur n’importe quel mur de n’importe quelle pièce de votre maison, à quelques restrictions près. Dès lors, pourquoi ne pas envisager par exemple de placer un foyer principal dans le salon et d’en ajouter un plus petit dans le séjour ou encore dans une chambre à coucher ?

Harmonisez les matériaux

Votre futur foyer de cheminée devrait faire son petit effet, à condition de bien le mettre en valeur ! Soignez le décor autour de la cheminée un utilisant des matériaux nobles et élégamment conçus. Par exemple, une cheminée en laiton se mariera harmonieusement avec la brique, la pierre, le béton ou les boiseries.

Le charme d’une pièce peut s’instaurer simplement à l’aide d’éléments de décoration tels que de grands vases en verre, en terre ou en métal posés à côté de la cheminée par exemple. Après une rénovation de logement, le revêtement de sol a également son importance, mosaïques ou parquets mettront agréablement en valeur votre future cheminée.

Soignez l’éclairage

Les foyers produisent d’eux-mêmes une lumière agréable, qui se reflète dans les matériaux utilisés pour concevoir le foyer. En ajoutant un éclairage d’ambiance au-dessus et sur les côtés de votre nouvelle cheminée, vous pouvez peaufiner cet éclairage. Vous pouvez créer une ambiance intime avec des lumières tamisées, ou au contraire une atmosphère plus énergique avec des éclairages vifs. Certaines cheminées modernes incorporent des lumières LED multicolores pour créer différentes ambiances au gré des humeurs.

Rien ne remplace l’ambiance chaleureuse d’un feu de bois crépitant. Il vous reste juste à consacrer un peu de temps pour faire les meilleurs choix à l’aide de ces quelques conseils, et la plus-value de votre maison sera garantie.