Combien coûte la consultation d’un hypnothérapeute ?

Vous faites partie des personnes qui viennent d’être informées sur l’hypnose et des succès merveilleux qui en découlent dans de nombreux domaines. De ce fait, vous vous êtes décidé de contacter un hypnothérapeute pour vous faire consulter. Cela est une bonne initiative, mais là, le casse-tête est que vous vous demandez le prix auquel une séance vous reviendra. Découvrez dans cet article, ce que vous devez prévoir en fonction d’où vous résider.

Le tarif d’une séance d’hypnose en moyenne

Le prix pour la pratique d’une hypnose n’est pas universel. Pour cela, une hypnose à Pontault-Combault peut ne pas être la même chez un autre praticien. En effet, chaque praticien est libre de proposer sa grille tarifaire, ce qui veut dire que les prix sont complètement libres. Par ailleurs, sur le territoire Français, il faut noter que le coût moyen d’une consultation d’hypnose varie entre 80 à 85 euros pour 1 heure de séance. En général, il est constaté que la première séance est plus longue et se faire sur une durée près d’une heure et trente minutes. Cependant, si vous désirez pratiquer en groupe votre autohypnose, pour la séance, vous devez prévoir entre 10 et 20 euros.

Lorsque vous devez recourir à un hypnothérapeute et que vous vous retrouvez dans des situations ou des cas donnés, vous bénéficierez des prix plus avantageux. Ces situations sont entre autres des points qui touchent les étudiants, les personnes en difficultés et ceux en chômage. Ici, le prix qui est proposé est compris entre 50 et 60 euros la séance. Ensuite, vous pourrez voir des personnes qui sont prêtes à faire un aménagement des paiements lorsqu’ils sont confrontés à de grosses contraintes financières. Enfin, sachez qu’en fonction du lieu, la qualité du praticien, sa formation et en particulier sa notoriété, l’écart du prix peut être important.

Le prix d’une hypnose en région parisienne et en province

Lorsque vous vous retrouvez en région parisienne précisément en Île-de-France, les coûts à solder pour la consultation d’un hypnothérapeute sont plus élevés qu’en province. Ici, la grille tarifaire est comprise entre 70 euros et 120 euros pour une consultation d’une heure. Par contre, en région parisienne, la moyenne d’une consultation d’un hypnothérapeute se situe autour de 90 euros la séance. En ce qui concerne les tarifs en province, vous aurez plus une facilité à payer. Car, les praticiens en province sont beaucoup plus abordables. Ici, la fourchette pour une consultation est comprise entre 65 euros à 85 euros. De plus, pour une consultation d’une heure, vous n’aurez qu’à prévoir une somme qui se situe autour de 75 euros. Alors, les tarifs sont donc moins chers en province.

Pourquoi les prix varient-ils d’un praticien à un autre ?

Les prix pour la consultation d’un hypnothérapeute ne sont pas les mêmes pour diverses raisons. En effet, la notion de prix est relative à chacun et cela est fixé en fonction de certains éléments. Entre autres, dans un premier temps, le tarif peut varier lorsque vous voulez d’un bon hypnothérapeute. Ce dernier peut avoir un prix élevé dans le but de vous offrir des séances probablement réduites, mais avec un résultat plus rapide et visible. Dans un deuxième temps, le prix de l’hypnose peut varier en fonction du nombre de consultations réduit.