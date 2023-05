Choisir les bonnes faveurs pour un baptême

Baptême de destination en Grèce

Le baptême dans la religion chrétienne est le rituel d'admission et d'adoption dans le christianisme. Il est inextricablement lié à l'eau et à la submersion comme moyen de dénoncer l'ancienne vie. C'est un sacrement pour l'église chrétienne et c'est pourquoi le baptême en Grèce est considéré comme l'un des moments les plus importants de la vie de quelqu'un.

Bébés et eau

A lire aussi : Cassis, un village historique exceptionnel

Le baptême en Grèce est effectué dans un grand argent de baptême de cuivre rempli d'eau bénite. Le prêtre submerge les petits enfants au nom de la sainte Trinité. Ensuite, il les place dans les bras de la marraine ou du parrain qui tient une grande serviette moelleuse. En Grèce, tous les invités se demandent si le petit pleurera ou non. De plus, des petites épingles de baptême et des faveurs de baptême sont donnés à tout le monde en tant que témoin pour le baptême du bébé. L'âge du baptême est généralement compris entre 3 mois et 1,5 ans après la naissance du bébé. La plupart les mères choisissent de baptiser leurs enfants en été, où le temps est plus chaud et où le bébé n'aura pas froid pendant la cérémonie de baptême. En outre, les événements d'été sont juste une autre occasion de célébrer et d'avertir les rassemblements avec des amis et la famille ! Tout le monde viendra célébrer le petit garçon ou la fille.

Les marraines et les parrains En Grèce, presque toutes les familles baptisent le nouveau membre de la famille. De plus, le baptême, aussi appelé baptême, est un moyen de former des liens entre les gens. Heureux marraines et parrains étreindre avec amour leur bientôt filleul, ils le douchent de cadeaux et de petits vêtements colorés. Le lien entre les parrains et leurs filleuls est aussi fort que le lien entre les parents et les enfants. Les gens se sentent responsables de leurs filleuls et prennent soin d'eux en tant que deuxième couple de parents. De plus, les parrains aiment gâter leurs filleuls avec des jouets, des dates amusantes dans le soft play, des chaussures, des vêtements et tout ce qui est beau ! Par conséquent, personne ne peut nier que une fois que vous devenez parrain, vous avez instantanément les yeux malins pour votre petit (e) !

A voir aussi : Calcul de l'espace de vie d'une maison ?

Chaque famille veut un événement mémorable pour célébrer le baptême de son nouveau membre !

Tenue de baptême Le baptême en Grèce est un événement hautement symbolique avec beaucoup d'analogies. L'un d'eux — et peut-être notre favori — est les vêtements de baptême blancs que le bébé porte après la cérémonie de baptême. Ils sont blancs, pour montrer la pureté du bébé nouvellement baptisé. En outre, c'est là que se trouve le vrai style du parrain. Nous aimons tout ce qui va des robes de crochet boho à une robe de tulle princesse comme pour les petites filles. De plus, les petits costumes avec les vestes et les chemises monogrammées sont nos préférés pour les petits garçons ! En outre, la cérémonie de baptême porte sur l'accueil d'un nouveau membre dans la foi de la famille. De plus, chaque parrain choisit une croix belle et précieuse pour le bébé baptisé.

Concepts B

Chaque veut un événement mémorable pour célébrer le baptême de son nouveau membre ! Nous pouvons décorer un baptême en Grèce de tellement de façons, il est presque impossible de ne pas créer quelque chose d'unique pour chaque événement ! Les concepts peuvent être aussi variés que les familles qui viennent à nous pour leurs baptêmes ! Pour les baptêmes des petites dames, nous aimons expérimenter avec des idées classiques et élégantes ! On adore le thème de la princesse, le concept de ballet rose et violet, toutes ces couleurs et textures girly. Cependant, nous nous inspirons aussi des pastèques, des lapins et bien d'autres encore ! Nos idées coulent toujours ! Pour les baptêmes des garçons, nous nous inspirons de la jungle, des petits animaux, de la mer ! Les options sont infinies ! Nous aimons quand les familles viennent à nous avec un thème stimulant, quelque chose d'unique et inédite. Par conséquent, pour le baptême en Grèce, nous pensons qu'il est important de penser hors des sentiers battus. Les clients apprécient toujours un thème unique et inspirant, une palette de couleurs intéressante et une belle détails !

Bonbons, gâteaux et sucettes !

Quand il s'agit d'une célébration en Grèce, la tradition et les coutumes du pays tournent presque toujours autour de la nourriture ! Un mariage ou un baptême en Grèce a toujours été une occasion et une excuse pour donner des friandises sucrées. La famille accueille les vœux heureux pour leur bébé en traitant les invités. Le concept de filoxenia est l'inspiration principale et il existe d'innombrables options pour les bonbons et les bonbons. Par conséquent, dans « White Stories », nous croyons en la puissance d'une glorieuse barre de bonbons entièrement chargée ! Nous sommes fiers de concevoir de belles tables de dessert. En outre, nous mettons toujours un livre de souhaits afin que les invités puissent écrire des souhaits doux au bébé et aussi s'amuser avec des bonbons. Notre équipe choisit toujours des macarons, des choux au Craquelin et des religieuses ! Non seulement ils sont vraiment délicieux, mais nous aimons aussi comment ils peuvent être personnalisables. De plus, les chefs pâtissiers talentueux avec qui nous travaillons décorent les desserts les façons les plus artistiques. Nous sont toujours étonnés ! De plus, nous utilisons parfois des macarons et des bonbons comme faveurs de baptême ou cadeaux d'accueil pour réchauffer nos invités et les amener à l'esprit joyeux !

Plus de saupoudres sur nos gâteaux

Qui dit que les gâteaux ne sont que pour les mariages et les anniversaires ? Nous pensons que quelle que soit la question, un gâteau est la réponse. Donc, nous choisissons toujours un beau gâteau pour nos barres de bonbons ! En outre, les gâteaux peuvent ajouter au concept global et aider à attacher la table de dessert. C'est pourquoi nous aimons tellement le gâteau et pourquoi nous l'apportons toujours pour chaque baptême en Grèce. Aussi, nous optons pour des gâteaux pops et des petites charlottes ! Les gâteaux sont une belle façon de plaire aux enfants. Nos petits amis sont toujours plus qu'heureux de découvrir les pops de gâteau en forme intéressante ! De plus, ils ressemblent à des sucettes, d'où leur popularité parmi les plus petits ! Encore une fois, sur mesure pour s'adapter au thème de nos événements, ils ont donné un joli ton à notre bar à bonbons ! Quand la vie vous donne des citrons... ... Faites un stand de limonade et versez tout le monde un peu limonade gazeuse savoureuse ! Beaucoup de nos événements ont lieu en été quand le temps est plutôt chaud. Par conséquent, tout le monde a besoin d'un grand verre de limonade glacée quand le baptême est terminé ! Nous avons une recette secrète pour faire de la limonade et nos clients l'adorent à chaque fois ! En attendant que leurs enfants écrivent des vœux ou ramassent leurs faveurs de baptême, tout va mieux avec une boisson fraîche à la main. En outre, nous utilisons de la menthe verte dans notre limonade qui apporte la chance et la joie aux gens !

Les dessins et les pages à colorier gardent les petits occupés et occupés afin que les mamans et les papas puissent profiter de leur temps

Faveurs de baptême

Avez-vous déjà pensé à des faveurs de baptême ? Ce sont de si belles petites créations ! En Grèce et en Italie, ils sont appelés Bomboniere et à l'intérieur, vous pouvez trouver des amandes enrobées de sucre ou d'autres friandises sucrées ! Ils sont un rappel du grand jour du bébé et pour chaque baptême en Grèce parents et les parrains ensemble choisissent de belles faveurs de baptême ! Notre entreprise donne toujours beaucoup de réflexion lors de la présentation de faveurs possibles. Nous croyons qu'ils sont très importants pour l'événement global. De plus, les faveurs du baptême sont l'endroit pour vraiment expérimenter ! Il y a des millions d'idées différentes à choisir, des centaines de styles et des dizaines de couleurs. En fonction de votre zone de confort, de la personnalité de votre bébé et de la saison, nous pouvons trouver des options créatives pour des cadeaux de baptême inoubliables. Aussi, si vous voulez aller à la vieille école et choisir la faveur la plus sûre mais tout aussi élégante, notre équipe a une grande collection ! Nos idées préférées sont celles qui s'inspirent des saisons ou des éléments du concept. Boules de Noël avec le nom du bébé, boîtes en forme de pastèque, bonbons en forme de bonbons ! Les idées sont innombrables. Si vous n'aimez pas les amandes enrobées de sucre, vous pouvez toujours opter pour des macarons, des croustilles au chocolat ou d'autres petites friandises ! La bonne chose avec les faveurs de baptême est qu'ils peuvent être aussi audacieux ou aussi silencieux que vous le souhaitez, ce qui en fait l'endroit idéal pour laisser votre imagination courir sauvage !

Faveurs pour enfants

Quand il s'agit d'enfants, une chose est absolument nécessaire : gardez-les occupés. Leur attention doit être stimulée pour rester curieux. C'est pourquoi nous avons des faveurs spécifiques pour le baptême à nos petits amis. Nous créons des petites pochettes pour s'adapter au concept et à l'intérieur nous cachons les jeux les plus créatifs pour eux ! Notre expérience nous montre qu'ils aiment les jeux et les puzzles que nous mettons à l'intérieur de ces sacs de baptême faveurs goodie ! De plus, nous choisissons des livres de couleur uniques et des crayons à colorier ! Les dessins et les pages à colorier gardent les petits occupés et occupés afin que les mamans et les papas puissent profiter de leur temps. En outre, les bulles colorées sont les meilleurs amis des enfants et nous aimons les voir courir tout en soufflant des bulles. En outre, nous mettons des énigmes ou des jeux créatifs pour aiguiser leurs esprits et les garder occupés. C'est le cadeau parfait de remerciement !

Le baptême parfait Chaque baptême La Grèce est une célébration pour les familles impliquées et une occasion pour les amis de se réunir. L'événement parfait pour le baptême est celui où les gens s'amusent ! « White Stories » créera un événement merveilleux afin que la famille puisse passer du temps de qualité entre eux et leurs amis. De plus, des boissons rafraîchissantes, un bar à bonbons moelleux et de nombreux détails sont les clés d'un événement mémorable. Enfin, versez un peu d'amour dans cette combinaison et vous aurez une liaison à retenir pendant des années !

Si vous avez apprécié le post, et êtes intéressé à célébrer le baptême de votre nouveau membre d'une manière unique, n'hésitez pas à cliquer ici pour nous contacter avec votre thème et dideas !