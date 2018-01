Home » Business Qu’elles sont les avantages de la surveillance de chantier sans fil ? Business Qu’elles sont les avantages de la surveillance de chantier sans fil ?

La surveillance de chantier sans fil est possible grâce aux nouvelles technologies. Passons en revue les avantages de ce type de surveillance de chantier, ainsi que ses diverses caractéristiques. Cette solution offre-t-elle plus ou moins de garanties par rapport aux solutions de surveillance de chantier traditionnelles ou filaire ?

Avantages de la surveillance de chantier sans fil

Ce type de système de sécurité pour chantier s’adapte à tout type de site : en environnement extérieur comme intérieur, il autorise la protection de sites isolés ou trop distant du réseau électrique, de chantiers atypiques, de tours relais voire des échafaudages, etc.

De plus, le prix de l’installation d’une solution de surveillance sans fil est un avantage indéniable.

Contrairement à un système de vidéosurveillance filaire, nul besoin d’effectuer de gros travaux pour faire passer le câblage, engendrant une importante dépense en main d’œuvre. Les caméras sans fil fonctionnant sur batteries ou panneaux solaires, le coût d’installation est réduit et offre en outre la possibilité de déplacer le matériel au gré de l’évolution du chantier. S’ajoute au coût du matériel celui de la main d’œuvre facturée par l’installateur vidéosurveillance ainsi que les frais de maintenance de l’installation. L’ensemble reste globalement bien meilleur marché qu’une installation de vidéosurveillance traditionnelle, l’installation étant bien plus simple et rapide en extérieur comme en intérieur. La note finale est sans conteste bien moins onéreuse que celle relative à une sécurité via un gardiennage humain classique.

En outre, l’installation d’une surveillance électronique de chantier est rapide à mettre en œuvre et ne nécessite pas d’intervention technique lourde. L’installateur de cette surveillance de chantier sans fil peut donc intervenir dans des délais courts.

Les caractéristiques du système de surveillance de chantier sans fil

Le système de surveillance de chantier sans fil permet de vérifier en quelques instants seulement la cause du déclenchement d’une sirène, reliée à une caméra. Son efficacité est en effet basée sur l’alliance d’une alarme et d’un système de vidéosurveillance non filaire et donc fonctionnant en parfaite autonomie. De ce fait, le système convient aussi tout à fait pour apporter une solution de sécurisation de manière temporaire à un site. Chaque caméra est capable de détecter les mouvements via ses détecteurs infrarouges. En temps réel, les images sont alors transmises au poste de télésurveillance. La levée de doute est effectuée par un agent humain qui prend alors les décisions qui s’imposent en cas d’intrusion (intervention immédiate et alerte de la gendarmerie ou police en cas de besoin).

Le but des intrusions sur un chantier est en premier lieu de voler des matériaux et/ou du matériel facilement revendable. La surveillance de chantier sans fil permet de sécuriser les points stratégiques que sont les entrées du site, les entrepôts ainsi que les lieux de stockage extérieur. Le système sans fil autorise la mise en place de solutions de protection modulables et évolutives en fonction de la superficie du chantier à protéger. Cette surveillance vise à réduire les dégradations et de limiter très fortement les coûts de vol matériel. L’une de ses caractéristiques majeures est qu’il s’adapte à tous les types de site et de chantier, indépendamment de leur taille et de leur durée.

Les chiffres sont là pour le dire : la perte sèche des entreprises de travaux due à un défaut de surveillance sur les chantiers représente jusqu’à 2% de CA.

La surveillance sans fil permet de lutter de manière professionnelle et moderne contre le cambriolage d’outillage et de matières premières, mais également contre les risques d’incendies ou de vandalisme qui sont de plus en plus fréquent sur les chantiers de construction ou de démolition.