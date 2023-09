Appartements de luxe à Bordeaux : un aperçu du marché haut de gamme

La ville de Bordeaux est réputée pour son patrimoine historique, sa culture riche et ses vins exceptionnels. Ces dernières années, elle s'est également fait connaître pour son offre croissante d'appartements de luxe.

Les quartiers les plus prisés de Bordeaux pour les appartements de luxe

On recense plusieurs quartiers où les appartements de luxe sont particulièrement recherchés à Bordeaux. Situé au cœur de Bordeaux, le Triangle d'Or est sans doute l'un des endroits les plus prisés pour acheter un appartement à Bordeaux de luxe. Délimité par les cours Georges Clemenceau, de l'Intendance et les Allées de Tourny, ce quartier regroupe un grand nombre de boutiques de luxe, de galeries d'art et de restaurants étoilés, attirant ainsi une clientèle exigeante et fortunée. Autrefois le quartier des négociants en vin, Les Chartrons se sont métamorphosés au fil des années pour devenir aujourd'hui une adresse très cotée. Ses rues pavées et ses bâtiments typiques de l'architecture bordelaise en font un lieu de vie très agréable, qui séduit autant les jeunes couples que les familles aisées. Les appartements de luxe y sont nombreux, souvent aménagés dans d'anciens hôtels particuliers ou des bâtiments chargés d'histoire. Située sur la rive droite de la Garonne, la Bastide est un quartier en plein essor où l'on trouve également une offre intéressante d'appartements haut de gamme. Son emplacement permet de profiter à la fois de la tranquillité qu'offre cette partie de la ville et de la proximité du centre historique grâce au pont de pierre et au tramway TEB.

A voir aussi : Obsèques : pourquoi faire confiance à une entreprise de pompes funèbres ?

Les caractéristiques des appartements de luxe à Bordeaux

Les appartements de luxe à Bordeaux se distinguent par leurs prestations exceptionnelles et leurs finitions soignées. Dans le segment haut de gamme, les appartements offrent généralement de vastes espaces de vie, avec des pièces aux dimensions généreuses et une excellente distribution. Les hauteurs sous plafond peuvent être impressionnantes, notamment dans les immeubles anciens. La qualité des matériaux utilisés ainsi que le soin apporté aux détails participent grandement à l'impression de luxe ressentie dans ces appartements. Parquets massifs, pierres apparentes, moulures, cheminées en marbre... Chaque élément est choisi avec soin pour créer un environnement raffiné et confortable. Les appartements de luxe à Bordeaux disposent souvent de prestations particulières : piscine intérieure ou extérieure, spa, salle de sport privative, terrasse aménagée, etc. Ces équipements permettent aux résidents de profiter d'un cadre de vie exceptionnel, adapté à leurs besoins et à leurs envies.

Prix du marché des appartements de luxe à Bordeaux

Le prix des appartements de luxe à Bordeaux varie beaucoup en fonction des quartiers, de la taille du bien et de ses caractéristiques. Cependant, on constate que les prix dépassent généralement les 5 000 euros par mètre carré dans les quartiers les plus prisés, et peuvent atteindre des sommets dans certaines situations. Pour acheter un appartement à Bordeaux, il convient donc de comparer les annonces et de se faire accompagner par un professionnel aguerri sur ce marché spécifique.

A voir aussi : Manifestation contre la loi de travail : Philipe Martinez fait sa tournée de Marseille

Le marché des appartements de luxe à Bordeaux offre de belles opportunités pour les amateurs de biens d'exception. La variété des quartiers, des styles d'appartements et des commodités disponibles permet à chacun de trouver son bonheur dans cette belle ville qui séduit toujours de nouveaux habitants et investisseurs.