5 Bonnes raisons de s'inspirer des casinos en ligne en marketing

Les casinos en ligne redoublent d’inventivité et de ressources pour attirer, satisfaire et fidéliser de nouveaux joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche. Le secteur du jeu en ligne ne s’est jamais aussi bien porté ! Des bonus réguliers, des méthodes de paiement diversifiées telles que le paiement mobile casino et des programmes de fidélité : les casinos en ligne ne manquent pas d’inventivité pour réussir dans un environnement où la concurrence est rude.

Des bonus comme s’il en pleuvait

Les casinos en ligne sont réputés pour les superbes bonus qu’ils offrent à leurs joueurs. Il y a toujours des centaines d’offres disponibles qui peuvent prendre de nombreuses formes : bonus de bienvenue, bonus de correspondance de dépôt, bonus de tours gratuits, bonus sans inscription.

Concrètement, les bonus servent évidemment à se démarquer de la concurrence et à séduire les joueurs, mais ils servent aussi à fidéliser la clientèle. Une clientèle satisfaite qui en plus bénéficie d’offres régulières aura moins tendance à aller voir la concurrence.

Les autres secteurs peuvent s’inspirer de ces techniques en offrant des réductions mais aussi des offres spéciales plus souvent. Parfaites pour multiplier votre taux d’inscription, elles permettent de fidéliser une clientèle et d’encourager l’acte d’achat.

Un programme VIP vraiment VIP

Tous les secteurs se sont mis au programme de fidélité, ou presque. Mais quels sont ceux qui offrent des avantages vraiment intéressants à leurs clients ? Les programmes VIP des casinos en ligne sont généralement progressifs, ce qui signifie que plus un joueur est fidèle, plus ses avantages sont grands. Parmi les offres réservées aux VIP des casinos en ligne, on retrouve des classiques:

Cadeau d’anniversaire sous forme d’argent gratuit

Service de “conciergerie” dédié

Accès à des événements exclusifs

Tables exclusivement réservées aux VIP, etc.

Toutes ces techniques ne sont pas applicables à tous les produits, mais il y a forcément un petit quelque chose à mettre en place pour fidéliser la clientèle. Permettre au client fidèle de se sentir privilégié est une technique qui a fait ses preuves.

De nombreuses méthodes de paiement

Les casinos en ligne proposent de nombreuses méthodes de paiement à leurs joueurs. Possibilité de payer par carte de débit / crédit, par virement bancaire mais aussi par portefeuille électronique (Neteller, Skrill), paiement mobile (Apple Pay, Paylib) ou même crypto-monnaies (Bitcoin), les casinos en ligne facilitent la vie du client.

Cette technique est relativement facile à mettre en place et peut tout changer, en particulier pour les commerces en ligne. Un site qui propose de nombreuses méthodes de paiement gagnera aussi plus rapidement la confiance de l’acheteur.

Des nouveautés à un rythme effréné

L’univers du casino en ligne a la particularité d’innover à un rythme rapide. Chaque semaine, de nouveaux jeux sont lancés par les casinos, souvent avec des offres associées. Ces nouveautés fréquentes poussent les clients à visiter le site fréquemment et donc potentiellement au passage, à dépenser.

Évidemment, tous les types d’entreprises ne peuvent pas en faire de même, mais gardez en tête que le fait d’offrir des nouveautés, mêmes minimes et de mettre à jour une page régulièrement peut faire une grande différence.

Une offre hyper diversifiée

Les casinos en ligne ont compris l’intérêt de diversifier leur offre pour satisfaire une majorité de clients. Machines à sous, jeux de table, casino en direct, jeux vidéo, cartes à gratter, paris sportifs… il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, toutes les catégories de joueurs, du plus débutant au plus expérimenté, avec un objectif: plaire à tout le monde. Tous les secteurs peuvent gagner à se diversifier afin de toucher un public plus large et de répondre aux besoins d’une clientèle existante ou en devenir.

Attirer et fidéliser les clients, c’est l’objectif numéro un des casinos en ligne. Mais au fond, n’est-ce pas notre objectif à tous ? Dans un univers ultra concurrentiel, découvrez les techniques gagnantes adoptées par les casinos en ligne dont tous les secteurs peuvent s’inspirer.

Voilà quelques bonnes raisons de s’inspirer de techniques éprouvées dans le monde florissant des casinos en ligne. Et vous, quelles techniques allez-vous mettre en place?